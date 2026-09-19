Oposición pide rediseñar la estrategia en Morelos

Valentín Tacoronte, padre de la alumna española asesinada, visitó el sitio donde murió su hija en Cuautla, Morelos, y dejó un arreglo floral, ayer.

TRAS LA DETENCIÓN del presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, diputadas federales del PAN exigieron al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, un viraje en la estrategia de seguridad en Morelos y el fortalecimiento del operativo Enjambre en la entidad.

Las diputadas del albiazul Paulina Rubio y Genoveva Huerta señalaron que el asesinato de la joven de 21 años, quien realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), evidencia, desde su perspectiva, la necesidad de revisar las estrategias de prevención y combate a la delincuencia.

El Tip: EL PAN instó a atender el fenómeno de violencia con perspectiva metropolitana, por la movilidad entre entidades.

Para las legisladoras panistas, el crimen no debe analizarse únicamente como un caso individual, sino en el contexto de la violencia que afecta a las mujeres en Morelos. Demandaron modificar las estrategias de seguridad para combatir las estructuras criminales y reforzar las acciones de prevención en la entidad.

Asimismo, propusieron que desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal se analicen modelos internacionales de prevención del delito que, de acuerdo con el partido, han sido implementados en otras ciudades y zonas metropolitanas.

El diputado panista Raúl Torres Guerrero, quien también se refirió al caso, consideró preocupante que ciudades y estados mexicanos sean observados internacionalmente por sus niveles de violencia contra las mujeres.