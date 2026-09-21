Injerencia produce violencia, dice

DESDE LA PAZ, Baja California Sur, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las decisiones sobre el futuro de México corresponden al pueblo y rechazó que sectores del país busquen la intervención de potencias extranjeras.

También defendió la soberanía nacional y rechazó cualquier llamado a recurrir a potencias extranjeras para intervenir en los asuntos de México, al señalar que el país ha pagado un alto costo histórico para consolidarse como una nación libre e independiente.

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Durante el evento celebrado en capital del estado, enmarcado por las conmemoraciones del mes de la Independencia, la mandataria cuestionó que haya quienes planteen acudir al extranjero para denunciar situaciones internas o solicitar una intervención extranjera.

El Tip: En Tijuana, la Presidenta Sheinbaum anunció el inicio de construcción de la desaladora de Baja California, que garantizará abasto de agua en Tijuana y Rosarito.

“¡Nunca! México es un país libre, independiente y soberano. Bastante nos costó llegar a este momento para ir a buscar nuevamente a un emperador para que gobierne nuestro país”, afirmó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que la soberanía nacional no depende de gobiernos extranjeros ni de grupos de poder, sino del pueblo mexicano, y vinculó su postura con los principios planteados durante la lucha independentista.

En particular, hizo referencia a los “Sentimientos de la Nación”, documento presentado por José María Morelos ante el Congreso de Anáhuac en 1813, en el que se planteó la soberanía popular como uno de los principios para la construcción de la nación mexicana.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ı Foto: Cuartoscuro

Explicó que su concepción de soberanía parte precisamente de la idea de que ésta “dimana del pueblo”, por lo que ninguna potencia extranjera ni una élite debe determinar el rumbo del país.

Al encabezar un acto en Culiacán, Sinaloa, la mandataria reivindicó la defensa de la soberanía nacional y sostuvo que ningún gobierno debe intervenir en las decisiones de México, al referirse a distintos episodios de injerencia extranjera en la historia del país.

También afirmó que los problemas nacionales deben ser resueltos por los mexicanos y advirtió que la intervención de gobiernos extranjeros no constituye una vía para solucionar los conflictos del país: “Los mexicanos tenemos que resolver nuestros problemas. La injerencia no resuelve los problemas, provoca violencia”.

Sheinbaum hizo referencia al papel que atribuyó al entonces embajador estadounidense Henry Lane Wilson en los acontecimientos que derivaron en el golpe de Estado contra Francisco I. Madero, así como en el posterior asesinato del presidente y del vicepresidente José María Pino Suárez.

También recordó las intervenciones extranjeras que México enfrentó durante el siglo XIX, entre ellas, la guerra con Francia conocida como la Guerra de los Pasteles, la invasión estadounidense y la intervención francesa que derivó en el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano.

La Presidenta vinculó episodios históricos con la defensa de la República y citó a Benito Juárez con frase: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Al concluir, agregó: “De ningún gobierno extranjero en nuestro territorio. Los mexicanos definimos nuestro futuro, el de México”.