Aparecen bardas que llaman a denunciar a exfiscal de Aguascalientes

Una de las bardas que se usaron para hacer el señalamiento.

Decenas de bardas con mensajes contra el exfiscal Jesús Figueroa Ortega aparecieron este 21 de septiembre en distintos puntos de Aguascalientes.

“Esta NO es una barda política”, se lee en letras negras, seguida de la pregunta: “¿Fuiste víctima del exfiscal Jesús Figueroa Ortega?”.

La pinta remata con un llamado: “Denúncialo”, y dirige al sitio denunciafigueroa.com, identificado en la propia barda como parte de “Expediente Ciudadano”.

La aparición de las bardas lleva a las calles un caso que durante los últimos meses ha acumulado exposición pública por denuncias y publicaciones periodísticas relacionadas con la actuación y los movimientos financieros del exfuncionario.

Diversos medios replicaron en mayo una investigación basada en documentos bancarios y denuncias locales y federales que atribuyen al exfiscal Jesús Figueroa presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y abuso de autoridad.

El caso tomó relevancia por la documentación aportada por un particular, identificado como Alejandro Trejo, sobre operaciones bancarias entre el exfiscal y su sobrino que contrastan con los ingresos reportados por el entonces fiscal en sus declaraciones patrimoniales.

Figueroa dejó la Fiscalía General del Estado en febrero de 2025, cuando entregó formalmente el mando de la institución a Manuel Alonso García, sin que hasta el momento se conozca públicamente algún resultado sobre las denuncias.

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