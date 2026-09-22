CSP recibirá a diseñadora de su vestido

Elvis Guerra, uno de los diseñadores del vestido que Sheinbaum usó durante el Grito de Independencia, denuncia que fue víctima de ataque en Juchitán, Oaxaca.

TRAS DENUNCIAR ataques y amenazas, la diseñadora muxe Elvis Guerra será recibida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien vistió para la conmemoración del 216 aniversario de la Independencia de México.

La artesana denunció recientemente ella y su familia, han sido amenazadas, incluso con un ataque armado a su hogar, luego de que inauguraran un salón de fiestas en Juchitán, Oaxaca, y después de que se viralizara que fue la encargada de diseñar el bordado que la mandataria federal portó el 15 de septiembre.

La Jefa del Ejecutivo federal aseguró que el caso fue atendido con inmediatez: “(La) voy a ver el miércoles. Viene aquí, pero ya se está tratando el caso. Desde el primer momento habló con Thelma (Islas, diseñadora de la ropa que usa la Presidenta) antes de hacerlo público y, desde ese momento, se habló con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.

El Tip: Elvis Guerra es fundadora de Biulú, un taller reconocido internacionalmente por sus bordados en huipiles y vestidos.

También afirmó que ya se le ha brindado protección, ya que se presume que el móvil es la extorsión. Además de que se solicitó el apoyo al gobernador de la entidad, Salomón Jara.

La mandataria subrayó que, desde que ocurrió la agresión, se emprendieron planes para atender la seguridad en este municipio: “Ya está hablando con las autoridades y tiene que acompañarse también por una carpeta de investigación de la Fiscalía y tiene protección. También le pedimos al gobernador que pudiera darle protección y, lo importante, es que a lo mejor no sólo es (ella), sino son otras personas en Juchitán. Entonces lo importante pues es garantizar la seguridad en este bellísimo municipio”.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que la vivienda fue atacada a balazos el 18 de septiembre, en el callejón Enrique Jiménez de la novena sección, en Juchitán de Zaragoza. Los agresores dispararon contra la fachada y huyeron a bordo de una motocicleta. El hecho ocurrió un día después de que Elvis Guerra inauguró un salón de eventos en ese municipio.