Marín Mollinedo cierra filas y respeta decisión en QRoo

El extitular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, reapareció junto a Eugenio Segura, coordinador de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo, luego de que se difundieran rumores sobre posibles conflictos entre ambos personajes al interior de Morena.

Trascendió en días pasados una posible desbandada del tabasqueño y fundador morenista en la entidad tras no ser favorecido en las encuestas. Incluso algunos partidos le habían abierto la puerta en caso de que quisiera darle la espalda al movimiento de transformación.

Sin embargo, Marín Mollinedo, en el marco del informe de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, se subió al escenario y se tomó la foto con la alcaldesa, la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, y con Eugenio Segura Vázquez.

El Dato: Marín Mollinedo fue relegado al tercer puesto dentro de la encuesta interna de Morena para definir al defensor estatal de la transformación en Quintana Roo.

“Yo nunca me voy a salir de Morena, soy fundador de este partido. No voy a dar pie a salirme. No ando buscando candidatura. Yo lo único que quiero es que le den participación a los compañeros que han estado con nosotros, que muchos son fundadores de Morena y morenistas de corazón”, señaló el tabasqueño ante medios de comunicación.

Sin embargo, manifestó su interés porque los militantes que han acompañado al partido desde sus orígenes tengan participación en las decisiones y en los próximos procesos, y explicó que se encuentran precisamente en una etapa de diálogo para preservar la unidad y garantizar la inclusión a fin de que la 4T garantice su victoria en Quintana Roo.

Cabe señalar que el regidor de Movimiento Ciudadano (MC) en el Ayuntamiento de Benito Juárez, Jesús Pool Moo, aseguró que su partido estaría dispuesto a abrirle las puertas. Resaltó que la invitación se emitió a través de la Coordinación Nacional emecista, desde donde llamó a los aspirantes de Morena que no concuerden con las decisiones de su dirigencia a sumarse al partido naranja.