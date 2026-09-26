México toma distancia del “bloque” canadiense

El país no se considera una “potencia media” ni plantea sus relaciones internacionales bajo esa lógica, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, al marcar distancia de la propuesta del primer ministro de Canadá, Mark Carney, para que países con ese perfil formen un bloque capaz de incidir en el reordenamiento global.

Durante un foro del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), en Nueva York, Velasco fue cuestionado sobre la propuesta que Carney planteó en enero, durante el Foro Económico Mundial de Davos, ante la ruptura del orden internacional basado en reglas establecido después de la Segunda Guerra Mundial.

“Obviamente, tenemos una excelente relación con Canadá, con el primer ministro Carney. Lo respetamos mucho. Pero permítanme hablarle desde la perspectiva mexicana: Nosotros no nos consideramos una potencia media. Nosotros no vemos el mundo en términos de potencias”, respondió.

El funcionario sostuvo que México coincide con la necesidad de ampliar sus vínculos internacionales y reducir la dependencia de una sola región, sin dejar de mantener una relación estrecha con Estados Unidos, su principal socio.

“Trabajar estrechamente con EU no significa que no podamos trabajar también con el resto del mundo”, señaló, al destacar la actualización del acuerdo global con la Unión Europea y el acercamiento con países de Asia.

La postura mexicana contrasta con la estrategia planteada por Mark Carney, quien propuso que las potencias medias construyan una vía propia frente a las principales potencias mundiales, en un contexto marcado por las medidas comerciales impulsadas por el inquilino de la Casa Blanca.

Mientras México mantiene negociaciones bilaterales con Estados Unidos por los aranceles al acero, aluminio y automóviles, Canadá decidió en agosto suspender sus conversaciones con Washington al considerar que las condiciones planteadas eran inesperadas y onerosas.

Roberto Velasco también señaló que una de las prioridades de México durante la Asamblea General de la ONU es impulsar, junto con Noruega, Qatar y Suiza, una iniciativa para fortalecer la diplomacia preventiva y la mediación en conflictos de índole internacional.