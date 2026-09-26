Ven merma en el núcleo criminal de La Barredora

La organización criminal La Barredora se encuentra “muy mermada” y actualmente está dividida en dos facciones en Tabasco, luego de las detenciones realizadas contra sus integrantes y dirigentes, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En la conferencia presidencial realizada este viernes en Villahermosa, explicó que el grupo llegó a fragmentarse en cuatro células, pero actualmente quedan dos encabezadas por sujetos conocidos como El Prada y La Mosca.

“Está muy mermada esa organización, prácticamente está partida en dos. Primero se partió en cuatro, mencionamos todas las detenciones que se han realizado y ahorita está partida en dos”, señaló.

Las autoridades han identificado a Daniel “N”, El Prada, y Óscar “N”, La Mosca, como integrantes de La Barredora. Harfuch señaló este viernes que ambos encabezan las dos facciones en que actualmente está dividida la organización.

El funcionario federal atribuyó el debilitamiento de La Barredora a las detenciones realizadas por autoridades federales y estatales y reconoció la participación de la Policía de Tabasco en las operaciones contra el crimen organizado.

El secretario destacó que la corporación estatal conserva a buena parte de sus elementos operativos y sostuvo que los cambios de mando y nuevas instrucciones permitieron reforzar las acciones de seguridad.

Respecto de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco señalado por las autoridades como presunto líder de La Barredora, García Harfuch confirmó que permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, y señaló que corresponderá a la Fiscalía General de la República informar sobre los avances en la investigación.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández y permaneció en el cargo después de que éste dejó la gubernatura para incorporarse como secretario de Gobernación en la administración del expresidente López Obrador. El caso generó cuestionamientos hacia López Hernández por la actuación de quien fuera parte de su gabinete.