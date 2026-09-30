Morena defiende su método de encuestas

Morena reveló los resultados de las encuestas que definieron a sus 17 coordinaciones estatales, el 29 de septiembre de 2026.

EL PARTIDO guinda defendió la metodología usada para definir a sus 17 coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027 y rechazó que la asignación de puntos implique otorgar automáticamente la totalidad de una categoría al aspirante que obtiene el porcentaje más alto.

En conferencia, integrantes de la dirigencia nacional y de las casas encuestadoras fueron cuestionados sobre el sistema de puntuación empleado en las mediciones, particularmente sobre la distribución de los valores de cada reactivo.

Ante el planteamiento de si no habría sido más adecuado repartir proporcionalmente los puntos de acuerdo con el porcentaje obtenido por cada aspirante, la dirigencia morenista explicó que el mecanismo no es nuevo y que se ha utilizado históricamente en los procesos internos.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, señaló que se trata del mismo esquema empleado en ejercicios anteriores del partido: “Desde entonces no ha cambiado”.

EL TIP: ARIADNA Montiel aseguró que, una vez concluido el proceso, se harán públicos los resulta dos de los sondeos.

Explicó que la definición del valor otorgado a cada atributo de los aspirantes responde a una decisión política y organizativa de Morena sobre el tipo de perfil que busca para encabezar las tareas del movimiento.

Explicó que no solamente se considera el nivel de conocimiento de los aspirantes, sino también factores como el conocimiento de los problemas de la población, sus capacidades y su afinidad con el proyecto político de Morena.

Representantes de las empresas encuestadoras que participaron en el proceso rechazaron que una sola pregunta determine quién obtiene la coordinación estatal. Explicaron que los resultados se calculan a partir del conjunto de variables incluidas en los cuestionarios y de los porcentajes obtenidos por cada uno de los perfiles evaluados.

De acuerdo con la explicación ofrecida, aunque en algunos reactivos existe coincidencia entre el aspirante que registra mayor conocimiento y quien obtiene la mayor puntuación, el resultado final considera el conjunto de respuestas: “Por eso es un conjunto de variables”, señalaron los representantes de las encuestadoras, al argumentar que el objetivo es reducir la incertidumbre y determinar el perfil que obtiene el mayor puntaje en las respuestas de los encuestados.