“Renuncié a cualquier lealtad extranjera”

la legisladora con licencia, el pasado lunes, al ser designada por la 4T.

Ante las versiones sobre su historia personal y en medio del debate sobre la reforma constitucional en materia de nacionalidad única, Jasmine Bugarín, recién nombrada como coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Nayarit, afirmó que, aunque nació en California, Estados Unidos, su compromiso político y público está exclusivamente con México.

Explicó que pertenece a una familia de campesinos que emigró a EU en busca de trabajo y mejores oportunidades, por lo que su nacimiento ocurrió mientras sus padres laboraban en California: “Yo no elegí dónde nacer, pero sí he podido elegir siempre dónde están mis raíces, a qué país pertenecer y a quién servir”.

Bugarín sostuvo que es mexicana por nacimiento, de acuerdo con la Constitución Política, y nayarita conforme a la legislación de esa entidad.

Ante la discusión sobre la nacionalidad y la lealtad de quienes buscan ocupar cargos públicos, aseguró que desde hace años realizó los trámites para rechazar la nacionalidad estadounidense, determinación que, dijo, fue nuevamente certificada por las autoridades competentes en 2024.

“Desde hace años realicé ante la Secretaría de Relaciones Exteriores los trámites correspondientes mediante los cuales manifesté formalmente mi renuncia a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente al de los Estados Unidos. Asimismo protesté adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas. Para mí representar a México exige una lealtad política y pública inequívoca”, sostuvo.

Bugarín agregó que comprende el significado de asumir esa determinación y señaló que su compromiso, servicio y lealtad están puestos únicamente en México.

En su posicionamiento, Bugarín retomó el planteamiento presidencial sobre la imposibilidad de servir simultáneamente a dos intereses nacionales cuando está en juego la soberanía del país.

“Como afirma nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no se puede servir a dos intereses nacionales ni mantener ambigüedades cuando se trata de la soberanía del país”, señaló.