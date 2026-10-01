“Si habla de democracia, sería una joya”, dice CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum ironizó sobre la posibilidad de que el exmandatario abordara el tema de la democracia

Horas antes de que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa participara en el Foro América Libre 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum ironizó sobre la posibilidad de que el exmandatario abordara el tema de la democracia y sostuvo que, de hacerlo, “sería una joya”.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria federal fue cuestionada sobre el encuentro en un hotel de la la Ciudad de México, que reunió a políticos y organizaciones de derecha de América Latina y Europa bajo el lema “Unidos por la democracia”.

“Yo creo que Felipe Calderón va a hablar de democracia. Me parece, porque es su tema ahora (...) Particularmente si habla de democracia, no, hombre, sería una joya”, expresó.

El Tip: La Presidenta ha señalado que no se presentarán denuncias contra Peña Nieto, Calderón, Salinas o Zedillo.

Horas después, el expresidente participó en el foro y centró parte de su intervención precisamente en la situación de la democracia en México.

Además, sostuvo que Morena llegó al poder a través de los votos, pero lo acusó de debilitar posteriormente a los contrapesos institucionales del Estado mexicano.

En este contexto, Sheinbaum Pardo también mencionó a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón y sentenciado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

“A lo mejor va a hablar de García Luna. A lo mejor, tal vez”, expresó la Presidenta.

También recordó una publicación que realizó Calderón en octubre de 2017 contra el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien actualmente la FGR acusa de presunta participación en una red de contrabando de combustible.

La jefa del Ejecutivo aludió, además, al comportamiento de los homicidios durante el gobierno de Calderón, de 2006 a 2012, como otro de los asuntos que, a su juicio, pudo abordar el exmandatario en el referido foro.

Pese a las críticas, la Presidenta sostuvo que Calderón tiene derecho a participar en el encuentro y expresar sus posiciones. “Bienvenido a que siga hablando. Adelante. Libertad de expresión al máximo”, dijo.