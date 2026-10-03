Morena conmemora 15 años y reivindica papel de AMLO

el partido recordó en redes sociales el inicio de su historia.

En el marco de los 15 años del nacimiento del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido hizo un recuento de su trayectoria y sostuvo que su crecimiento fue resultado de la participación de millones de mexicanas y mexicanos que se sumaron a distintas causas políticas y sociales.

En un comunicado, la dirigencia señaló que el guinda surgió “desde abajo”, a partir de la movilización en plazas, calles, comunidades y hogares, y destacó la participación de trabajadores, campesinos, pueblos originarios, mujeres y jóvenes en la construcción del movimiento.

En su balance histórico, atribuyó al entonces dirigente, Andrés Manuel López Obrador la articulación de distintas demandas sociales durante sus recorridos por el país, proceso que, señaló, derivó en la consolidación del movimiento.

11.6 Millones de afiliaciones válidas tiene el partido ante el INE

El comunicado ubica el 1 de julio de 2018 como un punto de inflexión, al recordar que López Obrador obtuvo la Presidencia de la República con más de 30 millones de votos, lo que Morena describe como el inicio de una nueva etapa de la vida pública del país y de la llamada Cuarta Transformación.

Como parte de su balance de gobierno, el partido afirmó que entre 2018 y 2024 alrededor de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. También señaló que en 2026 los Programas para el Bienestar alcanzarán a más de 42.8 millones de derechohabientes, con una inversión social superior a un billón de pesos.

Asimismo, sostuvo que el salario mínimo registra una recuperación real de 154 por ciento respecto de 2018, indicadores que presentó como parte de un modelo basado en la distribución de la riqueza, los programas sociales y la atención a sectores históricamente vulnerables.

Morena también planteó que el proyecto de la 4T continúa actualmente bajo el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al que definió como el “Segundo Piso” de este proceso político. Esta nueva etapa contempla como ejes los derechos sociales, el bienestar, la justicia social, la prosperidad compartida y la defensa de la soberanía nacional.

A 15 años de su fundación, afirmó que mantiene como principios de actuación “mandar obedeciendo”, así como “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Sostuvo que su identidad continúa vinculada con las comunidades y el territorio, al afirmar que su origen y su fuerza se encuentran en la organización popular.

Previamente, la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, recordó en un mensaje en redes sociales que “hace 15 años, @lopezobrador_ nos convocó a construir un movimiento para transformar la vida pública de México. Haber caminado desde aquellos primeros años y hoy seguir sirviendo a este movimiento es uno de los mayores orgullos de mi vida”.

El mensaje de la dirigente también reivindica la llamada “revolución de las conciencias” como parte del discurso político con el que se ha identificado al movimiento desde su origen.

A contrarreloj, registro de aspirantes por una curul

| Por Claudia Arellano |

A dos días de que cierre el registro de Morena para definir sus 300 coordinaciones distritales rumbo a 2027, sólo cinco de los actuales diputados han hecho pública su intención de buscar la reelección, mientras Ricardo Monreal, coordinador de la bancada en San Lázaro, calcula que entre 130 y 150 legisladores intentarán permanecer en San Lázaro.

Hasta el mediodía de ayer no se había confirmado públicamente la inscripción de esos legisladores. Si se cumple la estimación máxima de Monreal, alrededor de 59 por ciento de la bancada (254) buscaría permanecer en la cámara. Los comicios de 2027 se perfilan, además, como la última elección federal en la que estará permitida la reelección consecutiva antes de que opere la prohibición constitucional.

59 Por ciento de los diputados buscaría la reelección

Entre quienes han expresado su intención está Arturo Ávila, que el pasado 17 de septiembre anunció que buscará reelegirse. Previamente había planteado competir por la alcaldía Cuauhtémoc, pero declinó esa posibilidad. Es legislador por representación proporcional de la Segunda Circunscripción, por Aguascalientes.

Claudia Rivera Vivanco, diputada por el Distrito 7 de Tepeaca, Puebla, manifestó desde junio su intención de buscar la reelección en 2027.

Juan Antonio González Hernández reconoció públicamente desde mayo que estaba realizando actividades de cara a una posible reelección. Es representante del Distrito 4 de Puebla.

Sergio Gutiérrez Luna ha expresado que buscará reelegirse por tercera ocasión en 2027. Su actual diputación es de representación proporcional por Veracruz.

Ricardo Monreal, legislador de representación proporcional por Zacatecas, abrió la posibilidad de reelegirse en agosto pasado. Sin embargo, el 1 de octubre aclaró que no se había inscrito, y dejó su eventual participación en manos del partido.

Hasta el mediodía de ayer, La Razón confirmó algunos registros, que corresponden a personas que no forman parte de la bancada de Morena. De Baja California, Adrián Medina Amarillas (exsecretario estatal de Salud); de Quintana Roo, Diego Castañón Trejo (alcalde de Tulum) y Atenea Gómez Ricalde (alcaldesa de Isla Mujeres); por Tabasco, Bernardo Bosch Fernández, aspirante externo, y también por esa entidad Andrés Manuel López Beltrán; por la Ciudad de México, Alberto Vanegas Arenas; por Puebla, Andrés Villegas Mendoza, diputado local, y Pável Gaspar Ramírez.