Y oposición lo relaciona con Andy López Betrán

El PAN en San Lázaro dijo que la aprehensión de Miguel Ángel Solano Ruiz, alias Capitán Sol, responde a las presiones de Estados Unidos al gobierno de Claudia Sheinbaum para castigar a los verdaderos responsables del huachicol fiscal que, aseguró, ya se incrustó en el Gobierno federal de Morena.

“Se acabaron los montajes donde, según, desmantelaban laboratorios de fentanilo y había decomisos fantasmas, los cárteles aliados a Morena para fines electorales han tomado fuerza y ponen a la Presidenta entre la espada y la pared”, dijo Federico Döring, diputado federal.

“Ahora, el Gobierno tiene la oportunidad de darle un golpe duro al delito de huachicol fiscal, tras haber detenido a uno de los principales operadores de la trama, junto a los hermanos Farías Laguna, bajo la confianza de Ojeda”.

Döring añadió que el Capitán Sol es clave porque es el vínculo directo que recibía las instrucciones de Andy López Beltrán como contraseña de qué barcos debían de permitir sus descargas huachicoleras.

Federico Döring, diputado federal ı Foto: Captura de video

Paulina Rubio, diputada federal del PAN, señaló que seguirán insistiendo en que la cadena de corrupción que permitió la operación del huachicol fiscal, se acabe, pero también haya más detenidos, “sea quien sea”.

Detalló que no se puede involucrar únicamente a los marinos, hay un contubernio de muchos funcionarios de alto nivel en instituciones como Aduanas, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), e inclusive, quienes no intentan un cargo público, como es el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La diputada local América Rangel explicó que, si bien, hay un detenido en Zapopan también deberían ser detenidos quienes encabezan esta banda de tráfico de hidrocarburos.

“Algo que no sé decir solo desde la oposición, sino desde las agencias de EU, quienes han informado a medios estadounidenses que pesan investigaciones sobre el hijo del expresidente, que hoy abiertamente hace campaña para ser diputado federal en Tabasco”, señaló.

Raúl Torres Guerrero, diputado local del blanquiazul, agregó que, sin duda, el gobierno de EU está exigiendo verdaderos castigos y no chivos expiatorios, y es también evidente que el pleito entre Sheinbaum y Andy López Beltrán, ha escalado a niveles nunca antes imaginados.