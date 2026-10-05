Del Moral mueve piezas en Amexcid

Y nos piden no perder de vista la relevancia que están teniendo las acciones e iniciativas que desarrolla la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, conocida por sus siglas como Amexcid. Y es que resulta que tras cumplirse sus primeros 15 años, esta agencia que hoy encabeza Alejandra del Moral, se encuentra en la tarea de ampliar sus frentes de acción. Con ello, a los programas de cooperación en Centroamérica y el Caribe se han sumado alianzas para la inclusión laboral de refugiados, proyectos con gobiernos locales, participación del sector privado y, recientemente, cooperación científica y tecnológica. Nos hacen ver que detrás de esta diversificación hay una apuesta por convertir a la cooperación en una herramienta más activa de la política exterior mexicana. Nos dicen que en la agencia tienen claro que el desafío ahora será acreditar resultados y demostrar que México tiene capacidades y experiencias que exportar. Ahí el dato.