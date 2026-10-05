IMSS va a colaborar con FGR tras muertes de recién nacidos en Jalisco y Durango.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que ejecutará una Auditoría Clínica Colegiada Independiente para investigar las muertes de 6 recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, ubicado en Guadalajara, Jalisco. Además, anunció que va a colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades competentes.

“La prioridad es conocer la verdad, acompañar a las familias y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir”, indicó el Instituto en un comunicado.

En el caso de la auditoría, el IMSS indicó que ésta será integrada por especialistas externos procedentes de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, los Institutos Nacionales de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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¿Que se hará en la auditoría?

El equipo analítico examinará cada caso clínico para determinar la eventual presencia de infecciones asociadas a la atención médica, su grado de incidencia en los fallecimientos y la posible existencia de fallas u omisiones institucionales evitables.

Aunque el organismo de salud reconoce formalmente seis decesos vinculados a patógenos bacterianos y fúngicos, ocho familias de los pacientes han denunciado presuntas negligencias y omisiones por parte de los directivos de la unidad.

A la fecha, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene tres carpetas de investigación abiertas sobre estos hechos.

La unidad hospitalaria involucrada representa la segunda área neonatal de mayor capacidad en el país, al contar con 32 cunas.

Ante la gravedad de la situación, el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció la separación temporal de sus cargos del director del hospital, Julio César Cárdenas Valdez, y del jefe de la UCIN mientras transcurra el procedimiento de auditoría.

Ante los lamentables hechos registrados en la Unidad de Cuidados Intensivos de la UMAE Hospital de Ginecopediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, en Jalisco, informo lo siguiente: pic.twitter.com/ZhTA8QLqlX — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 2, 2026

Zoé Robledo declaró que la remoción precautoria busca garantizar un proceso de investigación transparente, independiente y libre de interferencias.

Asimismo, el instituto requerirá la intervención del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para analizar los microorganismos aislados y precisar el origen del brote.

Para la atención de los afectados, el IMSS asignó un enlace institucional personal a cada familia involucrada y asumió el compromiso de reparar los daños en los casos donde se comprueben omisiones.

En el ámbito preventivo, la dependencia acordó con el secretario de Salud, David Kershenobich, y el comisionado federal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Víctor Hugo Borja, la integración de un comando operativo sectorial para reforzarlas condiciones de seguridad en todas las unidades de terapia intensiva neonatal del sistema IMSS a nivel nacional.

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JVR