Isaías se convierte en huracán categoría 1 en el Golfo de México

El huracán Isaías alcanzó la categoría 1 la noche de este miércoles en el Golfo de México, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, mientras avanza hacia la costa sur de Estados Unidos, donde podría tocar tierra durante la noche del viernes o la madrugada del sábado con mayor intensidad.

Su trayectoria también mantiene bajo vigilancia a la Península de Yucatán, ante el pronóstico de lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y oleaje peligroso.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó su transformación a las 22:30 horas, tiempo del centro de México, después de que un avión de reconocimiento de la Reserva de la Fuerza Aérea detectó el fortalecimiento de sus vientos y una presión central mínima de 982 milibares.

A esa hora, Isaías se encontraba a 290 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán, y a 745 kilómetros al sur-suroeste de la desembocadura del río Mississippi. El sistema avanzaba hacia el este-noreste a 15 kilómetros por hora, con una trayectoria que lo llevará a desplazarse hacia el noreste durante el jueves y posteriormente al norte, rumbo al litoral estadounidense.

As #Isaías intensifies, winds and seas will increase. Peak wave heights (seen below) of 35-40 ft (10-12 m) can be expected near the center of #Isaías. Rough seas, outlined in pink, will expand well beyond the center of the storm.



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Para México, el organismo prevé acumulaciones de lluvia de entre 25 y 75 milímetros hasta el jueves en zonas costeras del oriente de la Bahía de Campeche, con registros superiores en puntos de Campeche y el occidente de Yucatán. Las condiciones también podrían provocar ráfagas de viento y corrientes marinas peligrosas en las costas occidentales y septentrionales de la península.

La evolución del ciclón representa una amenaza mayor para Mississippi, Alabama, Luisiana y el noroeste de Florida. El NHC emitió avisos de huracán desde Ocean Springs, Mississippi, hasta el límite entre los condados de Bay y Gulf, Florida, ante la posibilidad de que Isaías mantenga fuerza de huracán cuando alcance territorio estadounidense.

Además, el organismo estableció una alerta por marejada ciclónica desde la desembocadura del río Mississippi hasta Steinhatchee, Florida. El incremento del nivel del mar podría alcanzar entre 1.5 y 2.1 metros en sectores de Mississippi, Alabama y Florida, incluida la bahía de Mobile, con riesgo de inundaciones que amenazan la vida.

Las autoridades meteorológicas también prevén precipitaciones de entre 75 y 180 milímetros en la costa central del Golfo de Estados Unidos, con máximos aislados cercanos a 250 milímetros. Estos acumulados podrían ocasionar inundaciones repentinas, anegamientos urbanos y desbordamientos de ríos durante el fin de semana.

ÚLTIMA HORA: Un sobrevuelo efectuado por un avión #Cazahuracanes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, reclasificó a #Isaias como #Huracán de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson ⬇️ pic.twitter.com/GhJAjlgn6v — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2026

Otro peligro corresponde a la posible formación de tornados desde la noche del viernes en áreas costeras de Alabama y el noroeste de Florida. La amenaza podría extenderse hasta el sábado hacia el oeste de Georgia, mientras los vientos del huracán también afectarían zonas del interior después de su entrada a tierra.

De acuerdo con el análisis meteorológico, Isaías atraviesa aguas muy cálidas y una atmósfera húmeda que favorecen su fortalecimiento. El NHC advirtió que existe la posibilidad de una intensificación rápida durante las próximas horas, aunque anticipa un aumento de los vientos en niveles superiores de la atmósfera que podría limitar su desarrollo el viernes.

El pronóstico contempla que el ciclón alcance vientos cercanos a 175 kilómetros por hora antes de aproximarse a la costa estadounidense, intensidad que corresponde a un huracán categoría 2. Aunque podría perder parte de su fuerza antes del impacto, el organismo prevé que conservará características de un fenómeno peligroso.

La combinación de marejada ciclónica, oleaje elevado y vientos destructivos llevó al NHC a exhortar a la población de las zonas bajo aviso a cumplir las instrucciones de evacuación de las autoridades locales, ante el riesgo de inundaciones costeras y cortes prolongados del suministro eléctrico.

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MSL