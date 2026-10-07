Se forma la tormenta tropical Isaias en el Atlántico

La depresión tropical Nueve se intensificó durante la madrugada de este miércoles y se convirtió en la tormenta tropical Isaias, informó el pronóstico meteorológico. El sistema se localiza en el Atlántico, con efectos previstos principalmente para estados del sureste y oriente de México.

A las 06:00 horas, Isaias se encontraba aproximadamente a 380 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz, y a 430 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán. La tormenta tropical presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y avanza hacia el este-noreste a una velocidad de 13 km/h.

La circulación de Isaias provocará lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en distintas zonas costeras. Las autoridades meteorológicas también advierten que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

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#AvisoMeteorológico La #DepresiónTropical Nueve se intensificó a la #TormentaTropical #Isaias, durante la madrugada de hoy. Su circulación generará #Lluvias de fuertes a intensas en el oriente y sur de #México, así como en la #PenínsulaDeYucatán. Detalles https://t.co/TbB8aEenGc pic.twitter.com/Dse8iw0ZL1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2026

¿Qué estados afectará la tormenta tropical Isaias?

De acuerdo con el pronóstico, Campeche y Yucatán recibirán lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros, principalmente en el norte de Campeche y las regiones norte y oeste de Yucatán. También se esperan precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en zonas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

En Quintana Roo se prevén lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros, mientras que las costas de Veracruz tendrán vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h. En las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán habrá vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

El oleaje alcanzará entre 2 y 3 metros en las costas de Veracruz y Tabasco, mientras que en Campeche se esperan olas de 1 a 2 metros.

Además de los efectos asociados con Isaias, una zona de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur y un canal de baja presión favorecerán lluvias en otros estados.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil, debido al riesgo de inundaciones, deslaves y desbordamientos.

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LMCT