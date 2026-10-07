Tormenta tropical Simón podría convertirse en huracán y acercarse a México el sábado

La depresión tropical 20-E evolucionó este miércoles a la tormenta tropical Simón frente al Pacífico mexicano, con vientos máximos de 65 km/h. El Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) prevé que alcance fuerza de huracán la noche del jueves y advierte que podría acercarse el sábado a la costa centro-oeste de México como huracán mayor.

El centro de Simón estaba a las tres de la tarde a 285 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 485 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima. El ciclón avanzaba hacia el oeste-noroeste a 13 km/h, con una presión mínima de 1004 milibares.

Durante el jueves, Simón conservará una trayectoria general hacia el oeste-noroeste. Para el viernes, el CNH anticipa un giro al noroeste y después al norte, antes de un acercamiento a la costa suroeste del país durante el sábado.

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Para esa región, el organismo calcula lluvias de entre 203 y 305 milímetros, con máximos de 381 a 635 milímetros en zonas de Colima y Michoacán hasta el domingo.

“Esta lluvia puede producir inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida, especialmente en áreas de terreno empinado”, advirtió.

⚠️ Se ha formado la #TormentaTropical #Simón a partir de la depresión tropical Veinte-E ⚠️

⁰▪️A 285 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, #Michoacán, y a 485 km al sureste de Manzanillo, #Colima⁰▪️#Vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia… pic.twitter.com/vmTNvlshBY — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 7, 2026

Además del peligro por precipitaciones, el CNH alertó sobre posibles efectos por viento y marejada ciclónica en sectores de la costa centro-oeste durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana. Simón cruzará aguas con alto contenido de calor oceánico y una zona con baja cizalladura del viento, factores que favorecerán un aumento importante de intensidad.

Sin avisos costeros vigentes hasta las tres de la tarde, el NHC pidió a la población y a las autoridades del litoral suroeste seguir la evolución del ciclón. La dependencia indicó que esta noche podría emitir vigilancias para algunos tramos de esa franja.

Hasta 110 kilómetros desde el centro, los vientos alcanzan fuerza de tormenta tropical. El pronóstico también contempla marejadas sobre sectores del suroeste y centro-oeste de México durante el fin de semana, con oleaje y corrientes marinas que podrían representar peligro.

De acuerdo con la trayectoria oficial, Simón podría alcanzar vientos cercanos a 185 km/h el sábado. “Se espera que Simón se fortalezca hasta convertirse en un huracán el jueves por la noche y se acerque a la costa centro oeste de México como un huracán mayor el sábado”, indicó el NHC.

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MSL