Depresión Tropical 9 se forma en el Golfo de México; prevén lluvias en Veracruz y Tamaulipas

La zona de baja presión que durante las últimas horas incrementó hasta 100 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Veracruz y Tamaulipas evolucionó este martes 6 de octubre a la Depresión Tropical Nueve, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte meteorológico, el centro del sistema se localizó aproximadamente a 190 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 615 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán.

La depresión tropical presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de hasta 75 kilómetros por hora y mantiene un desplazamiento hacia el este a una velocidad de 7 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) también mantiene vigilancia sobre el fenómeno y prevé que continúe fortaleciéndose durante los próximos días. De acuerdo con su pronóstico, podría convertirse en tormenta tropical durante las primeras horas del miércoles y posteriormente alcanzar fuerza de huracán el jueves.

#AvisoMeteorológico



El @GobiernoMX informa que se formó la depresión tropical Nueve en el golfo de México. Se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en costas de #Tamaulipas y #Veracruz.



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¿Qué estados podrían verse afectados por la Depresión Tropical 9?

Aunque el sistema mantiene una trayectoria que apunta hacia el este y posteriormente hacia el noreste, las autoridades mantienen especial vigilancia sobre las condiciones meteorológicas en Veracruz y Tamaulipas, entidades que ya han registrado lluvias importantes.

En Veracruz, la Secretaría de Protección Civil mantiene activa la Alerta Gris en Fase de Acción debido a la combinación de la depresión tropical, el Frente Frío 1 y otros sistemas que favorecen el ingreso de humedad.

El Gobierno de Veracruz instaló además un Centro de Comando permanente en Poza Rica, desde donde más de 500 elementos de los tres órdenes de gobierno coordinan acciones de monitoreo y respuesta ante posibles afectaciones. La autoridad estatal señaló que continuarán las precipitaciones y los escurrimientos durante los próximos días.

La Depresión Tropical Nueve se localiza a 216 km al noroeste de Tuxpan, Veracruz, y a 330 km al noroeste de Veracruz, Veracruz. Se desplaza hacia el este a 7 km/h y las condiciones océano-atmosféricas son favorables para su desarrollo; podría evolucionar a tormenta tropical con… pic.twitter.com/CSdxNPyOff — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 6, 2026

Por su parte, el NHC prevé que la Depresión Tropical Nueve avance hacia el este durante los próximos dos días y posteriormente gire hacia el noreste, con un posible acercamiento a la costa norte del Golfo de Estados Unidos hacia el viernes.

Ante los cambios que pueda presentar el sistema, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales, especialmente en las zonas donde persisten lluvias, debido al riesgo de encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

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MSL