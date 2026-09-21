Tormenta Tropical Polo podría intensificarse a huracán categoría 4 en el Pacífico

La depresión tropical Diecisiete-E se fortaleció este domingo 20 de septiembre a la tormenta tropical “Polo” en el océano Pacífico, donde podría intensificarse hasta un huracán de categoría 4 en los próximos días.

De acuerdo con el reporte de las 21:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se ubicó a 380 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 435 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

Con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 85, “Polo” avanzaba en paralelo al litoral mexicano hacia el este-noroeste, a 7 kilómetros por hora.

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🌀 La #DepresiónTropical Diecisiete-E en el océano Pacífico se intensificó a la #TormentaTropical #Polo



⚠️ Se pronostica una rápida intensificación en los próximos días y se prevé que #Polo se convierta en un #Huracán mayor a mediados de semana.



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El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos también informó sobre la formación de “Polo” y advirtió que el ciclón podría intensificarse rápidamente hasta convertirse en un huracán mayor entre el 23 y 24 de septiembre.

¿'Polo’ llegará a huracán categoría 4?

Las previsiones del Meteorológico Nacional contemplan un fortalecimiento progresivo de “Polo” durante la semana. Se espera que para el martes 22 de septiembre el ciclón evolucione a huracán categoría 1 a unos 285 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y, horas después, alcanzar la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

En tanto, para el miércoles 23 de septiembre se prevé que evolucione a huracán categoría 3 a 230 kilómetros al sur-suroeste de las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El pronóstico contempla que “Polo” tome fuerza hasta alcanzar la categoría 4 entre el miércoles 23 y el jueves 24 de septiembre, y que podría ubicarse aproximadamente a 180 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán.

Trayectoria pronosticada de "Polo" en el océano Pacífico. ı Foto: SMN

¿En qué estados se esperan lluvias por ‘Polo’?

Aunque se espera que “Polo” no toque tierra, la circulación del sistema incrementará el potencial de lluvias en distintas entidades del Pacífico mexicano.

Para las próximas horas, el Meteorológico Nacional pronostica lluvias fuertes a muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en Colima, Michoacán y Guerrero.

Además, advirtió sobre el fenómeno de mar de fondo y oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Ante la trayectoria e intensidad del sistema, y los riesgos derivados de las precipitaciones, como deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, las autoridades meteorológicas y de Protección Civil exhortan a la población a mantenerse informadas a través de canales oficiales.

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cehr