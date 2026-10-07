• Beatriz sin distraerse, a lo suyo

Y la que ha estado mostrando mucho oficio político en el cierre de filas en Guerrero rumbo al 2027 es la senadora morenista con licencia Beatriz Mojica, nos comentan. Y es que, desde que fue elegida como coordinadora de la defensa de la transformación y la soberanía en la entidad, no hay semana en la que no se conozca de alguna reunión que haya realizado con actores políticos del estado en aras de que el morenismo vaya en un solo frente a los procesos por venir, pero también, como ocurrió ayer, que trabaje unificada en asuntos de la agenda social y política. Nos cuentan que, convocada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, ayer Beatriz se encontró en San Lázaro con legisladores federales de Guerrero. Entre estos últimos estaban, según se ha reportado, los senadores Patricia Ramírez Bazán y Francisco Arturo Pérez Pérez, suplente en el Senado de Félix Salgado, así como los diputados. Esto antes de que charlara con el líder de los diputados guindas, Ricardo Monreal. Ahí el dato.

• Captura con aristas

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Y claramente la captura del capo apodado El Tanque, no deja de tener varias aristas de relevancia. Sobre todo porque el hoy detenido fue mencionado en el pasado por el empresario Jorge Amílcar Olán como un contacto de su hermano Luis Alberto, —y este último presumió también conocerlo, según se desprende de audios de reportajes presentados por Latinus—. Ayer se conoció que a Iván “N” también se le vincula con el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en 2015 para evitar la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Por su relevancia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó la mañana de ayer de la detención: “Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum”. Destacó que el capo es ubicado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

• Otro pariente de AMLO al ruedo electoral

Nos avisan que mientras unos guardaron discreción sobre sus aspiraciones a una curul en San Lázaro, Pío López Obrador, sí, el hermano del expresidente, optó por hacer pública la suya rumbo a 2027: ya anunció su registro para buscar la coordinación de Morena en el distrito 9 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su justificación para buscar ese huesito, nos cuentan, es el “compromiso moral” que tiene con el movimiento que fundó su pariente. Nos hacen ver que aunque el encargo todavía no equivale a una candidatura, ya lo coloca en el ajo electoral, igual que su sobrino —e hijo de AMLO—, Andrés Manuel López Beltrán, quien también comunicó desde hace más tiempo que quiere ser diputado federal. Dicen que, como Andy, la figura de Pío se suma a los desafíos que tendrá el partido guinda para hacer valer todo lo que prometió para su proceso interno: convencer que los méritos y los perfiles de sus aspirantes pesan más que, por ejemplo, un apellido. Uf.

• La nacionalidad no le quita el sueño

Y quien por ahora no piensa renunciar a su doble bandera es la senadora de Morena Cecilia Guadiana, por todos sabido, nacida en Texas, Estados Unidos. Su explicación, muy fácil: no tiene que sopesar esa idea porque ella no contempla buscar la gubernatura de Coahuila, el estado al que representa como legisladora. “No me quita el sueño y por ahorita no voy a renunciar a mi nacionalidad”, aseguró —refiriéndose a la gringa, por supuesto— ante los medios de comunicación. La declaración llegó justamente el día en que la reforma de nacionalidad única para quienes encabecen los Ejecutivos federal y estatales cumplió con todo para hacerse constitucional. Nos hacen ver que aunque los comentarios no violan ninguna ley, sí pudieron emitirse con mayor cuidado, sobre todo, en tiempos en los que el tema de la soberanía suena con frecuencia y los políticos, centralmente los afines a la 4T, están sometidos al escrutinio público por su lealtad.

• El pueblo… entre sus manos

Como ya muchos esperaban, nos confirman que Pueblo, la nueva obra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó a circular entre los políticos del oficialismo. Es el caso del senador tabasqueño Adán Augusto López, captado ayer con su ejemplar en mano. La escena, nos dicen, se sumó al entusiasmo que la publicación despertó en la Cámara alta, donde el petista Gonzalo Yáñez contó con sobrado orgullo que se compró una caja con 20 libros y ya repartió 19, incluido uno al secretario de Hacienda, Édgar Amador, quien ayer compareció ante el Senado como parte de la glosa del Segundo Informe presidencial. A Adán, aclaró Yáñez, no le entregó uno directamente, porque se dio cuenta de que su compañero también andaba en lo mismo. Por otra vía, pues, el libro le llegó. Nos piden estar pendientes sobre las muestras de aprecio, pero también de lambisconería que podría desatarse con la publicación, pues para quedar bien, no se puede dudar —dados los antecedentes que se ha dado con otros volúmenes del tabasqueño— que haya quien presuma compras masivas de ejemplares. En fin.

• Antes de las cuentas, el bailongo

Y quienes encontraron ocasión para ponerle ritmo a la jornada fueron —para sorpresa de muy pocos— los senadores de la República, con la presentación estelar, ayer, de La Sonora Santanera. Nos aclaran que el motivo fue un reconocimiento a la trayectoria de la agrupación, aunque su actuación terminó por servir de preámbulo a la comparecencia del secretario de Hacienda. Antes de entrarle a los números, en la Cámara alta sonó aquello de “Fue en un cabaret…”, porque, nos comentan, en ese recinto podrá haber diferencias entre las bancadas, pero las oportunidades para el bailongo nunca se pierden y siempre se agradecen por unanimidad. Esta vez el repertorio llegó antes que un evento clave del orden del día. No sabemos cuántos se animaron a sacar los pasos, pero la tentación ahí anduvo rondando a varios. Y es que, nos dicen, una cosa es tomar la palabra en una sesión donde saber matemáticas es importante y otra, seguir el compás cuando toca La Santanera.