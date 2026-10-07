La nacionalidad no le quita el sueño

Y quien por ahora no piensa renunciar a su doble bandera es la senadora de Morena Cecilia Guadiana, por todos sabido, nacida en Texas, Estados Unidos. Su explicación, muy fácil: no tiene que sopesar esa idea porque ella no contempla buscar la gubernatura de Coahuila, el estado al que representa como legisladora. “No me quita el sueño y por ahorita no voy a renunciar a mi nacionalidad”, aseguró —refiriéndose a la gringa, por supuesto— ante los medios de comunicación. La declaración llegó justamente el día en que la reforma de nacionalidad única para quienes encabecen los Ejecutivos federal y estatales cumplió con todo para hacerse constitucional. Nos hacen ver que aunque los comentarios no violan ninguna ley, sí pudieron emitirse con mayor cuidado, sobre todo, en tiempos en los que el tema de la soberanía suena con frecuencia y los políticos, centralmente los afines a la 4T, están sometidos al escrutinio público por su lealtad.