Otro pariente de AMLO al ruedo electoral

Nos avisan que mientras unos guardaron discreción sobre sus aspiraciones a una curul en San Lázaro, Pío López Obrador, sí, el hermano del expresidente, optó por hacer pública la suya rumbo a 2027: ya anunció su registro para buscar la coordinación de Morena en el distrito 9 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su justificación para buscar ese huesito, nos cuentan, es el “compromiso moral” que tiene con el movimiento que fundó su pariente. Nos hacen ver que aunque el encargo todavía no equivale a una candidatura, ya lo coloca en el ajo electoral, igual que su sobrino —e hijo de AMLO—, Andrés Manuel López Beltrán, quien también comunicó desde hace más tiempo que quiere ser diputado federal. Dicen que, como Andy, la figura de Pío se suma a los desafíos que tendrá el partido guinda para hacer valer todo lo que prometió para su proceso interno: convencer que los méritos y los perfiles de sus aspirantes pesan más que, por ejemplo, un apellido. Uf.