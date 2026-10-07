Tormenta tropical Isaías: Marina activa Plan Preventivo en cuatro estados del Golfo

La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en fase preventiva en Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán ante la tormenta tropical Isaías, que podría alcanzar la categoría 1 de huracán durante las próximas 12 horas. La dependencia dispuso personal, embarcaciones, vehículos y brigadas para auxiliar a la población ante posibles efectos por lluvias, viento y oleaje.

El sistema se ubicó a 368 kilómetros al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán, y a 494 kilómetros al este-noreste de Tuxpan, Veracruz. De acuerdo con la institución naval, el ciclón genera actividad convectiva fuerte, rachas intensas y mar elevado en sus inmediaciones.

Para Tamaulipas, la Primera Zona Naval, con sede en Ciudad Madero, dispuso mil 963 elementos. A ese contingente se suma una Brigada de Respuesta a Emergencias con 100 integrantes, seis vehículos, una embarcación, dos motobombas, así como un puesto de Mando y Control.

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A su vez, el Sector Naval de Matamoros desplegó una brigada con 60 efectivos, herramientas, unidades terrestres, cuatro embarcaciones menores y un buque. Personal de Marina efectuó labores de desazolve junto con Protección Civil en colonias que registraron precipitaciones, mientras elementos de Infantería vigilan los ríos y recorren calles con acumulaciones de agua.

También en Veracruz, el Sector Naval de Tuxpan concentró una Brigada de Respuesta a Emergencias con 100 elementos, herramientas para corte, excavación y apertura de brechas, además de vehículos comando, Ural, camionetas, autobús, ambulancia, pipa, retroexcavadora, camión de volteo y tres embarcaciones menores. Infantes de Marina supervisan los cauces dentro de esa jurisdicción.

Quintana Roo y Yucatán cuentan con recursos navales disponibles ante cualquier afectación en Progreso y comunidades costeras cercanas. La Novena Zona Naval, con sede en Yucalpetén, participó además en el Comité Estatal de Emergencias de Protección Civil, encabezado por el gobernador y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Debido a las condiciones marítimas, la Secretaría de Marina ordenó el cierre a embarcaciones menores en Tampico, Altamira y La Pesca, Tamaulipas; Tuxpan, Cazones, Nautla y Tecolutla, Veracruz; Sánchez Magallanes, Tabasco; así como Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab y Champotón, Campeche.

Como parte de las medidas preventivas, los mandos navales de Tamaulipas y Veracruz vigilan de forma permanente la evolución meteorológica para definir nuevas acciones en caso de que aumenten los riesgos en tierra o mar.

Semar pidió a la población consultar los avisos de las autoridades y atender las recomendaciones de Protección Civil. Para emergencias marítimas puso a disposición el número 800 627 4621.

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MSL