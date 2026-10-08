CSP niega indicios de amenaza vs. Navarro

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya indicios de que exista alguna amenaza contra el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, luego de que el lunes pasado el mismo gobernador reconociera que ha recibido advertencias y de que se reportara la caída de una aeronave que era frecuentemente usada por el mandatario estatal.

La mandataria federal aseguró incluso que el jet “tuvo un desperfecto” y hasta el momento no “hay nada que tenga el Gabinete de Seguridad, que lo asocie a alguna situación en contra del gobernador”.

“No sé si fue caída, como tal, caída de la avioneta. Más bien, tuvo un desperfecto, por lo que sé. Pero no que ‘se cayó la avioneta’”, respondió Sheinbaum Pardo ante medios de comunicación.

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El Dato: EL AVIÓN Cessna Citation 501 hacía un viaje de Tepic a Aguascalientes, presuntamente para recoger a la hija del mandatario, que tenía actividades en tierra hidrocálida.

¿CAÍDA O NO? El lunes pasado, en conferencia de prensa, la fiscal general de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, informó que se investiga si la caída de una aeronave en Ixtlán del Río pudo estar relacionada con un intento de atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.

“Tenemos que continuar con la investigación, porque, aunque pudiera ser una falla mecánica, no queremos descartar la posibilidad de que, como en ocasiones el gobernador usaba esa aeronave, el gobernador hubiera sido el objetivo”, dijo la funcionaria de procuración de justicia.

De acuerdo con la funcionaria, la aeronave tenía como destino Aguascalientes y se desplomó apenas 18 minutos desde que despegó en Tepic, Nayarit.

En la aeronave viajaban el comandante Óscar Quezada y el copiloto Ricardo Granados, quienes tripulaban el jet y perdieron la vida tras el hecho.

Aunque la fiscal aclaró que la aeronave no es propiedad del gobierno de Nayarit, reconoció que era utilizada constantemente por el gobernador para realizar recorridos de trabajo.

FILTRACIONES. Detalló que, tras los hechos, se inició una carpeta de investigación y, como resultado, se detuvo a dos personas que podrían estar relacionadas con los hechos, luego de que la fiscalía realizara una revisión a sus celulares y se encontrara entre los mensajes la agenda del gobernador Navarro.

Detalló que incluso, entre los mensajes, aparece el nombre, matrícula y horario del avión que se accidentó.

La fiscal mencionó que ya se había detectado desde febrero que la agenda del gobernador era filtrada con anticipación, por lo que le recomendó al mandatario estatal modificar parte de su personal cercano y alternar sus actividades.

También confirmó que existen investigaciones para determinar si servidores públicos tuvieron acceso y filtraron información relacionada con las actividades de Navarro Quintero.

Además, Heredia Verdugo aseguró que toda la información que se recuperó se entregó a instituciones federales como la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.