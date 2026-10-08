Higinio pide corregir errores en movimiento

A 15 años de su fundación, Morena debe celebrar su crecimiento, pero también reconocer los problemas que enfrenta y corregir aquello que se ha alejado del propósito original del movimiento, sostuvo el presidente de la mesa directiva del Senado y fundador del partido, Higinio Martínez.

Entrevistado en la Cámara alta, admitió que el partido debe corregir algunas prácticas, particularmente entre sus dirigentes y funcionarios. A su juicio, el proyecto no debe convertirse en un vehículo para beneficiar intereses personales.

Reconoció que existen dificultades internas y que los procesos para definir candidaturas pueden generar inconformidades, por lo que llamó a establecer límites y poner orden dentro del partido.

“Este proyecto es de transformación del país, de la vida del país, de la vida de millones de mexicanos, no se trata de transformar la vida de nosotros, de los dirigentes, de los funcionarios, de los gobernadores, de los alcaldes.

El dato: En la cámara de Diputados, la bancada de Morena, encabezada por Ricardo Monreal, festejó en el pleno con un pastel y con “Las Mañanitas” los 15 años del movimiento.

“Morena tiene tiempo para corregir, Morena tiene tiempo para poner límites, para poner orden, para dejar claro que quien debe estar en ese movimiento es quien quiere transformar el país, no transformar su vida personal”, señaló.

El legislador comparó a Morena con una familia en la que existen diferencias y dificultades, pero sostuvo que eso no debe impedir reconocer los resultados alcanzados. Destacó que, apenas una década después de su primera participación electoral, Morena gobierna el país y cuenta con una presencia mayoritaria en el Congreso, gubernaturas, congresos locales y municipios.

“Hoy este día en particular que va a tener su evento Morena, hoy debemos festejar los que somos de Morena”, afirmó y recordó que acompañó a Andrés Manuel López Obrador desde los primeros años de la construcción del movimiento.

El senador atribuyó el crecimiento de Morena al liderazgo de López Obrador y al descontento de la población con los gobiernos del PRI y el PAN. Sin embargo, advirtió que el partido debe mantener como prioridad la transformación del país y no los intereses personales de sus dirigentes.

Frente a la posibilidad de que los errores internos pongan en riesgo la permanencia del partido en el poder, Martínez Miranda señaló que ninguna elección está garantizada, aunque aseguró que el partido continuará compitiendo para ganar: “Morena todavía existe para rato”.

En contraste con esta postura de autocrítica, el coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, refrendó la alianza del Verde con Morena rumbo a las elecciones de 2027 y descartó que los recientes escándalos hayan modificado esa relación. Cuestionado sobre si había algo que reprochar a Morena, Velasco respondió: “Amor y paz, amor y paz”.

Oposición acusa a 4T de retroceso democrático

| Redacción |

El senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aprovechó el aniversario de Morena para lanzar una ofensiva contra el partido oficialista, cuestionó que ese instituto político tenga motivos para celebrar y acusó a sus gobiernos de haber generado retrocesos en materia democrática, económica y de seguridad

“Han destruido este país, han destruido el sistema democrático, han llenado este país de cadáveres, de muertos, de secuestros, de falta de resultados”, afirmó.

Sostuvo que Morena enfrenta una crisis interna y aseguró que llegará dividido a la contienda de 2027. “Morena va en caída libre”, sentenció, al anticipar que el PRI buscará recuperar espacios y disputar la mayoría en los próximos comicios.

Por separado, el PAN destacó a través de sus redes sociales: “La ‘transformación’ terminó en pleitos por el poder. Mientras Morena adelanta disputas, acumula polémicas internas y sus propios grupos se enfrentan por poder, los problemas de las familias siguen esperando soluciones. México necesita menos luchas y más trabajo para resolver lo que verdaderamente importa”.

Legisladores del PAN subieron con un pastel de cartón, ayer. ı Foto: Especial

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, en la discusión de la Ley de Derechos de Autor, la panista Diana Estefanía Gutiérrez abordó la tribuna sosteniendo una maqueta de pastel gigante de cartón con la leyenda: “Felicidades, 15 años destruyendo a México”.

Durante su intervención, la legisladora criticó severamente la gestión del partido oficialista.

Ante el retraso acumulado y el agotamiento del tiempo pactado, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, subió al pódium para denunciar el rompimiento de los acuerdos por parte de la oposición, reconociendo que los legisladores de su partido no acudirían al evento partidista para evitar dejar incompleta la sesión legislativa.