Oposición acusa a 4T de retroceso democrático

El senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aprovechó el aniversario de Morena para lanzar una ofensiva contra el partido oficialista, cuestionó que ese instituto político tenga motivos para celebrar y acusó a sus gobiernos de haber generado retrocesos en materia democrática, económica y de seguridad

“Han destruido este país, han destruido el sistema democrático, han llenado este país de cadáveres, de muertos, de secuestros, de falta de resultados”, afirmó.

Sostuvo que Morena enfrenta una crisis interna y aseguró que llegará dividido a la contienda de 2027. “Morena va en caída libre”, sentenció, al anticipar que el PRI buscará recuperar espacios y disputar la mayoría en los próximos comicios.

Por separado, el PAN destacó a través de sus redes sociales: “La ‘transformación’ terminó en pleitos por el poder. Mientras Morena adelanta disputas, acumula polémicas internas y sus propios grupos se enfrentan por poder, los problemas de las familias siguen esperando soluciones. México necesita menos luchas y más trabajo para resolver lo que verdaderamente importa”.

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, en la discusión de la Ley de Derechos de Autor, la panista Diana Estefanía Gutiérrez abordó la tribuna sosteniendo una maqueta de pastel gigante de cartón con la leyenda: “Felicidades, 15 años destruyendo a México”.

Durante su intervención, la legisladora criticó severamente la gestión del partido oficialista.

Ante el retraso acumulado y el agotamiento del tiempo pactado, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, subió al pódium para denunciar el rompimiento de los acuerdos por parte de la oposición, reconociendo que los legisladores de su partido no acudirían al evento partidista para evitar dejar incompleta la sesión legislativa.