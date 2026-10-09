Exigen pruebas de ligas de firma de BC con criminales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México no cuenta con evidencias que sustenten los presuntos vínculos delictivos atribuidos por Estados Unidos a Inteliproof, empresa que prestó servicios de seguridad al Gobierno de Baja California, y a las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro.

La mandataria señaló que la información disponible no amerita medidas adicionales a las adoptadas tras conocerse el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México revisó las operaciones y detectó irregularidades que motivaron el congelamiento de cuentas.

“Pero no hay ninguna evidencia, de acuerdo con la UIF y el Gobierno de México, en particular el Gabinete de Seguridad, de que la empresa o las personas a las que se congelaron las cuentas, estén vinculados con algún grupo delictivo”, afirmó en conferencia.

El Tip: ayuntamientos de Baja California anunciaron medidas para bloquear a las empresas señaladas por la OFAC de EU.

Sheinbaum precisó que la revisión mexicana comenzó después de recibir el comunicado de la agencia estadounidense. Los hallazgos de la UIF, sostuvo, corresponden a anomalías en el cumplimiento de obligaciones fiscales y en los reportes de ingresos y egresos, sin que acrediten por sí mismos una relación con organizaciones criminales.

“Entonces, esa es la información que tiene la UIF. Irregularidades”, expresó, al explicar el alcance de lo detectado por las autoridades nacionales.

Como ejemplos, mencionó la posibilidad de que los involucrados no hubieran reportado adecuadamente sus impuestos o sus movimientos financieros. Subrayó que esas conductas deben distinguirse de los nexos con grupos delictivos señalados por Washington. “Pero de ahí a que estén vinculados con un grupo delictivo, pues es otra cosa”, dijo.

La Presidenta sostuvo así que el congelamiento de cuentas responde a las irregularidades encontradas en México, mientras las acusaciones de vínculos criminales todavía no están sustentadas con evidencias ante su administración.