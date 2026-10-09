Habrá reunión con Johnson para hablar temas ‘particulares’, dice Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que tiene prevista una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para hablar sobre asuntos “particulares”, sobre los cuales no ahondó, pero que se da en el contexto de la fricción ampliada por la colaboración que el diplomático tuvo con el gobierno de Querétaro para la construcción de una academia policial.

Durante su conferencia en Palacio Nacional fue consultada sobre si abordó este asunto aprovechando la presencia del embajador en una reunión que ayer sostuvo con empresarios estadounidenses, lo cual negó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que su presencia en el encuentro únicamente fue con motivo de este diálogo con el empresariado norteamericano y que hablarán de otros asuntos en una próxima reunión, cuya fecha no precisó, en la que también participará el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco.

“Más bien fue relacionada con el comercio y con el ambiente favorable para la inversión de las empresas en nuestro país. Esencialmente fue eso. Y ya quedamos de reunirnos pronto con el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador para ver temas particulares… Fue una reunión en donde participó él con empresarios y ya tendremos una reunión particular”, declaró.

En un balance del encuentro con la American Chamber destacó la atención que se dio a las solicitudes de los empresarios, a quienes además se expuso lo que contempla la Ley de Ingresos para el siguiente año, así como los resultados de la cooperación entre ambos países para atender otros temas como la seguridad.

Relativo a ello, destacó que la migración se ha reducido 98 por ciento, derivado del trabajo para “convencer” a las personas migrantes de que desistan de continuar con su trayecto hacia la frontera norte y se les ofrece conseguir un empleo en México o darles apoyo para regresar a su país.

También expuso la reducción de 75 por ciento en las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos, así como la realización de un operativo espejo por primera vez entre ambos lados de la frontera.

“Por primera vez hay operativos espejo porque el presidente Trump decidió poner en la frontera al Ejército de Estados Unidos y hay operaciones espejo para evitar algún ilícito en la frontera. Se trabaja de manera permanente con el Gobierno de los Estados Unidos y las distintas instituciones”, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo .

También resaltó ante el empresariado el envío de 94 capos por parte de su gobierno hacia Estados Unidos, entre los que se encuentran perfiles buscados por el FBI.

“En fin, hay un trabajo de colaboración muy grande. ¿En qué marco? Pues en el marco de nuestra Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y los cuatro principios que rigen nuestra relación, que es: integridad territorial, respeto a la soberanía, confianza mutua y coordinación sin subordinación. Eso lo comenté en la reunión y también muchos otros temas que hemos avanzado en el tema comercial”, compartió.

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