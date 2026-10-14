Coparmex exige atender protestas del IMSS; alerta por recorte de 5.9% en medicinas e insumos

Coparmex alerta por carencias en el IMSS y aumento de 7.9% en gasto de bolsillo de hogares

La confederación empresarial advirtió que el desabasto, la falta de personal y los rezagos en infraestructura afectan a trabajadores y derechohabientes; reportó que el gasto de bolsillo de los hogares aumentó 7.9% en dos años.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó al Gobierno federal a atender las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes han denunciado desabasto de medicamentos, insuficiencia de personal, falta de insumos médicos y rezagos en infraestructura hospitalaria.

El organismo empresarial advirtió que estas carencias afectan tanto las condiciones laborales del personal de salud como la atención que reciben millones de derechohabientes, por lo que urgió a transparentar el uso de los recursos destinados al instituto y rendir cuentas sobre los resultados.

🏥 En COPARMEX hacemos un llamado a que las cuotas que aportan trabajadores y empresas al IMSS se reflejen en una mejor atención médica, medicamentos disponibles e insumos suficientes para las personas derechohabientes.



Reconocemos el compromiso del personal de salud y exigimos… pic.twitter.com/gvDdveiDXo — Coparmex Nacional (@Coparmex) October 15, 2026

En un pronunciamiento, Coparmex sostuvo que las aportaciones de trabajadores y empresas para financiar la seguridad social no se reflejan plenamente en la calidad de los servicios médicos.

“Las cuotas obrero-patronales constituyen una fuente fundamental para el financiamiento y funcionamiento del sistema de seguridad social en México”, señaló la confederación, al insistir en que los recursos deben traducirse en atención médica oportuna y de calidad.

Coparmex destacó que, aunque el gasto público en salud alcanzaría un billón 136 mil 648 millones de pesos, el presupuesto del IMSS destinado a medicinas e insumos registra una reducción de 5.9 por ciento.

De acuerdo con las cifras citadas por el organismo, el ajuste incluye una disminución de 32 por ciento en materiales y suministros médicos, así como de 3.3 por ciento en productos farmacéuticos.

La confederación consideró que estas reducciones deben analizarse frente a las necesidades de atención de la población derechohabiente y las condiciones en las que trabaja el personal médico.

También sostuvo que la falta de medicamentos, equipamiento e infraestructura limita la capacidad de respuesta de los servicios de salud y puede trasladar parte de los costos de atención a los pacientes y sus familias.

El organismo empresarial refirió cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según las cuales el IMSS contaba con 53.6 millones de derechohabientes en 2024, aunque señaló que 13.5 millones fueron atendidos en sus instalaciones.

Coparmex también indicó que el gasto de bolsillo de los hogares aumentó 7.9 por ciento en términos reales durante dos años, hasta alcanzar un promedio anual de 6 mil 421 pesos por hogar.

El organismo vinculó esta presión económica con las dificultades que enfrentan las familias para acceder a servicios médicos y cubrir medicamentos u otros gastos relacionados con la atención de su salud.

No obstante, las cifras de derechohabiencia y atención deben distinguirse de las correspondientes al número de personas efectivamente atendidas durante el año, ya que no necesariamente representan la misma población ni el mismo periodo de referencia.

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MSL