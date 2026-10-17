Cae constructor de narcotúneles del CJNG

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Luis Manuel “N”, alias El Ingeniero, señalado como responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos utilizados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad federal, el detenido es identificado como operador del grupo delictivo y presuntamente participaba en la construcción de pasos subterráneos para trasladar narcóticos a territorio estadounidense, principalmente desde Tijuana, Baja California. La captura se realizó mediante trabajos de inteligencia y en una operación coordinada entre las instituciones federales.

Las autoridades informaron que Luis Manuel “N” cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas. De acuerdo con los datos proporcionados, El Ingeniero es considerado miembro clave del CJNG y “operaba bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia González, 03”, líder de la organización criminal tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en febrero de este año.

Durante el operativo, se aseguraron armas, droga y un vehículo, aunque no se precisó la cantidad ni las características de los objetos decomisados. El Gabinete de Seguridad señaló que se mantienen acciones conjuntas para detener a operadores criminales, desarticular sus estructuras y reducir sus capacidades logísticas.