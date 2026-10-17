Legisladora de Morena pedirá que Aeroméxico explique en el Senado por qué ya no tiene acceso a salas VIP

Martha Lucía Micher criticó a Aeroméxico por cambios en ingreso a salas VIP y pidió reunión en el Senado.

La senadora morenista Martha Lucía Mícher publicó una larga queja contra Aeroméxico por haber suspendido el acceso a sus salas VIP a clientes frecuentes, por lo que, adelantó, presentará una solicitud ante la Cámara alta para agendar una reunión con la dirigencia de la aerolínea en la que se aclaren estos cambios.

A través de una publicación en redes sociales, Mícher Camarena acusó a Aeroméxico de haber cancelado el acceso a las salas VIP (cuyo nombre oficial es Salones Premier) para los clientes frecuentes, permitiendo el acceso solo para clientes de vuelos internacionales o tarjetahabientes de American Express o Inbursa.

“Me entero que la clientela frecuente ya no podrá utilizar las salas en ningún aeropuerto o sólo vuelos internacionales o bien únicamente si cuentan con tarjeta @AmericanExpress o #inbursa/aeromexico”, acusó la senadora en la red social X.

“Además no tuvieron la cortesía de avisar por ninguna vía. El precio, carísimo. Se tiene que subir y bajar escaleras, pues no hay orugas; y llueva, truene o relampaguee pues ¡a mojarte si está lloviendo! Porque ni un paraguas ofrecen”, abundó.

Está vez sí se pasaron en @Aeromexico . Me entero que la clientela frecuente ya no podrá utilizar las salas en ningún aeropuerto o sólo vuelos internacionales o bien únicamente si cuentan con tarjeta @AmericanExpress o #inbursa/aeromexico. Además no tuvieron la cortesía de… — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) October 17, 2026

La legisladora adelantó que buscará una reunión en el Senado con la aerolínea y etiquetó a los canales oficiales de la Cámara alta y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

…Pero Aeroméxico sí avisó cambios

Aunque la senadora morenista acusó que Aeroméxico no informó pertinentemente sobre los cambios en su acceso a los Salones Premier, la aerolínea sí lo hizo, como queda atestiguado en su sitio web.

Aviso de Aeroméxico sobre el cambio en ingreso a Salas Premier. ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con el aviso emitido por la aerolínea, desde el 1 de septiembre de este año cambiaron las condiciones para acceder a los Salones Premier, las cuales se transcriben a continuación:

Los socios Platino, Platino Corporativo y Titanio, tendrán acceso únicamente en vuelos internacionales

Los menores de 2 a 17 años cuentan como acompañantes dentro del beneficio permitido por nivel

Los socios con un itinerario internacional podrán acceder al Salón Premier en los segmentos nacionales de conexión, siempre que se encuentren dentro de la misma reservación

Los vuelos nacionales en Clase Premier ya no incluirán acceso a Salón Premier. Los vuelos internacionales continúan manteniendo acceso conforme a las condiciones aplicables

Asimismo, en el aviso, Aeroméxico aclara que el acceso a los Salones Premier sigue abierto para tarjetahabientes de American Express Aeroméxico, Inbursa Aeroméxico y quienes cuenten con membresía One Day Pass.

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