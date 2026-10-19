Documentan lesiones tras protesta del 11 de octubre

El choque, con agua, piedras y gases entre la policía y un grupo de personas en Guadalajara, en la protesta por el vital líquido contaminado el 11 de octubre

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó lesiones graves y afectaciones psicológicas entre las personas que fueron detenidas por policías estatales y antimotines durante la protesta por la calidad del agua del pasado 11 de octubre en Guadalajara. Uno de los casos más graves corresponde a un alumno de derecho con fractura cervical que, presisó el organismo, pone en riesgo su vida y la funcionalidad de su cuerpo.

Informó que su personal ha entrevistado a casi todas las personas detenidas o retenidas y ha practicado certificaciones médicas para establecer los daños que sufrieron. A partir de los testimonios, la institución encontró coincidencias en las denuncias por detenciones arbitrarias, operaciones coordinadas entre agentes estatales y municipales, así como intervención de bomberos y personas vestidas de civil en los arrestos.

También surgieron señalamientos sobre presuntas omisiones de paramédicos de la Cruz Roja, la Cruz Verde y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en la atención de quienes resultaron heridos.

10 Mil personas se manifestaron en la primera marcha

Otro motivo de preocupación para el organismo son los procesos penales contra cuatro personas detenidas. La institución detectó señales de posibles violaciones al debido proceso por contradicciones en las acusaciones, irregularidades en su puesta a disposición y dificultades para acceder a una defensa jurídica adecuada.

La institución abrió un expediente, debido a que todavía no recibe la documentación de la CEDHJ. Aseguró que sus representantes mantendrán las diligencias en Guadalajara y estarían atentos al desarrollo de la nueva protesta ciudadana.

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, ordenó integrar un equipo multidisciplinario con personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, áreas científicas y técnicas, así como la oficina regional de Jalisco.

La Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente asumirá la coordinación de los trabajos.