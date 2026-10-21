Morena exige sanciones contra diputado que confrontó a Álvarez Máynez y arrojó agua

El diputado federal Arturo Ávila Anaya, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, exigió sanciones contra el legislador priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, luego de los hechos registrados este martes en la Cámara de Diputados, cuando confrontó al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y arrojó agua sobre el emblema de dicha fuerza política.

Ávila Anaya informó que solicitó a la Mesa Directiva actuar con carácter urgente y llevar el caso ante la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), a fin de determinar las medidas correspondientes, entre ellas su remoción de la Comisión de Juventud y una posible sanción económica.

“Es fundamental llevar a este diputado Carlos Gutiérrez Mancilla al Comité de Ética. La solicitud principal es removerlo de la Comisión de Juventud”, sostuvo.

Asimismo, propuso que, en caso de imponerse una sanción económica, los recursos sean destinados a los trabajadores de la Cámara de Diputados que tuvieron que realizar las labores de limpieza tras los hechos.

El legislador morenista manifestó su solidaridad con la bancada de Movimiento Ciudadano y con su dirigente nacional, al enfatizar que las diferencias ideológicas no pueden convertirse en justificación para las agresiones.

“Los reclamos públicos siempre serán válidos, pero nunca se puede pensar que la violencia es un instrumento para poder resolver problemas”, afirmó.

🚨|@arturoavila_mx (Morena) pidió remover al priista @CarlosGMancilla de la Comisión de Juventud y que el Comité de Ética lo sancione económicamente tras la riña. 📷📷 pic.twitter.com/v63YTZcvNP — Soledad Durazo Barceló (@SoledadDurazo) October 21, 2026

Ávila Anaya adelantó que la Junta de Coordinación Política analizaría el caso y aseguró que existe coincidencia entre integrantes de distintos grupos parlamentarios sobre la necesidad de evitar que estas conductas queden sin consecuencias.

También advirtió que algunas legisladoras han manifestado temor de acudir al Pleno ante la posibilidad de enfrentar agresiones, situación que consideró inadmisible dentro de un órgano de representación popular.

Al responder a los señalamientos del diputado priista, quien calificó sus acciones como disruptivas, Arturo Ávila rechazó que dichas conductas puedan justificarse como una forma legítima de protesta.

“No es ni revolucionario ni disruptivo, es porril lo que está haciendo”, sentenció.

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MSL