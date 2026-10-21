Olivos rechaza renunciar al SNTSS y defiende su dirigencia hasta 2030

Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), rechazó renunciar al cargo ante las exigencias de trabajadores inconformes con su dirigencia y con el acuerdo salarial alcanzado con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El dirigente defendió la legitimidad de su mandato, que concluye en octubre de 2030.

Las protestas de trabajadores del IMSS tienen entre sus principales demandas un incremento directo de 10 por ciento al sueldo, además de mejoras en las condiciones laborales y atención a las deficiencias operativas del Instituto. Las inconformidades también se centran en los resultados de la negociación salarial.

Ante las exigencias de su salida, Olivos sostuvo que fue electo democráticamente para un periodo de seis años, iniciado en octubre de 2024, y llamó a los inconformes a respetar los estatutos de la organización sindical. Así lo señaló durante una entrevista con UnoTV, en la que descartó dejar el cargo por las presiones de los trabajadores.

“Respecto a mi condición, fuimos electos para un periodo que inició en octubre de 2024 y concluye en octubre de 2030; es una decisión democrática y, en ese sentido, tenemos un marco estatutario al que yo invitaría que todos respetemos”, afirmó.

El secretario general del SNTSS defendió la consulta a los trabajadores y pidió reconciliación ı Foto: Captura de pantalla

Olivos descarta renunciar a la dirigencia del SNTSS

El secretario general rechazó categóricamente la posibilidad de abandonar el puesto y aseguró que cualquier procedimiento relacionado con su permanencia debe sujetarse a las disposiciones internas del sindicato.

“Es algo que yo rechazo categóricamente: ni ahora, ni mañana, ni después, a menos que el marco estatutario marque algún motivo”, declaró en entrevista con UnoTV.

El dirigente atribuyó parte de las diferencias a una confusión sobre la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y los estatutos sindicales, por lo que convocó a los trabajadores a retomar las mesas de diálogo para atender sus inconformidades.

“Yo invitaría a que retomáramos la mesa de diálogo. Esta dirigencia está abierta a la comunicación”, señaló.

¿Qué dijo Olivos sobre el aumento salarial del IMSS?

En relación con las críticas a la negociación salarial, Olivos defendió el incremento conseguido y pidió a los 475 mil trabajadores sindicalizados valorar el resultado frente al contexto económico.

“El incremento que se ha conseguido es un incremento histórico en nuestra organización, es el incremento más alto que hemos conseguido contra la inflación en los últimos 20 años; me parece que los 475 mil trabajadores deberán opinar al respecto y valorarlo en la justa dimensión”, sostuvo.

Las declaraciones del dirigente se producen en medio de las movilizaciones de trabajadores del Seguro Social, quienes han expresado su desacuerdo con los resultados de la negociación y mantienen sus exigencias de mejoras salariales y laborales. Mientras tanto, Olivos reiteró que su permanencia al frente del SNTSS está sujeta a los estatutos de la organización, cuyo periodo actual termina en octubre de 2030.

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MSL