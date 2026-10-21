Se han recuperado 48 mil 411 mdp en impuestos declarados gracias al combate al comercio ilícito de combustibles: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que se han recuperado 48 mil 411 millones de pesos (mdp) en el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), respecto a 2025, gracias a las acciones realizadas por el Gobierno de México para combatir el comercio ilícito de combustibles, como la creación del Centro de Análisis de Datos de Hidrocarburos para dar seguimiento a toda la cadena de valor desde la importación, la comercialización, el transporte, el expendio, la distribución y el almacenamiento.

“Estimamos, de acuerdo con esta información, que en el año 2025 dejaron de pagarse por IEPS alrededor de 61 mil millones de pesos. ¿Cuánto se ha recuperado ya del registro del IEPS en el 2026, en lo que llevamos hasta septiembre del 2026? Son 48 mil millones de pesos. Una parte de eso tiene la parte del subsidio que hemos estado dando, pero como registro ya son 48 mil millones de pesos adicionales a lo que se registró en el 2025”.

“Hay grupos delictivos —podríamos decirlo así, que no necesariamente son de lo que conocemos como la delincuencia organizada— que han sido detenidos, desde el responsable de la importación hasta el distribuidor. Hay gasolineras que se han cancelado, se han bajado distintos números del Registro Federal de Contribuyentes. Y ahora nos estamos dedicando mucho, o el equipo se está dedicando mucho, a los permisos de comercialización”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Expuso que, con el objetivo de seguir disminuyendo irregularidades en el comercio de combustibles, incluso se analizan cambios en leyes para disminuir la figura del comercializador.

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que, con el monitoreo realizado, en caso de encontrarse alguna irregularidad se realiza una inspección, procedimientos administrativos y denuncias penales si corresponde al caso. Además, informó que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) mantiene comunicación con su contraparte en Estados Unidos para certificar que los buques lleguen a territorio mexicano con el mismo combustible con el que salieron.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, detalló que para cerrar los espacios para el comercio ilícito de combustibles se han realizado acciones como: coordinación de 16 instituciones del Gobierno de México para el intercambio de información, refuerzo de la trazabilidad de los combustibles con la creación del Centro de Análisis de Datos de Hidrocarburos, y seguimiento de la cadena de valor. Derivado de ello, en 2025 se identificaron desbalances de 8 mil 824 millones de litros equivalentes a 61 mil 785 millones de pesos (mdp), particularmente en el segmento de comercialización, por lo que, para contrarrestarlo, las empresas responsables deberán ponerse al corriente en el pago de impuestos. Aseguró que hacia adelante cualquier operación inadecuada es identificada de inmediato y la empresa será llamada para rendir cuentas, y se mantiene un seguimiento permanente de cada una de las operaciones del sector.

El subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Juan José Vidal Amaro, puntualizó que la recuperación de los 48 mil 411 mdp de IEPS significa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó un aumento en el volumen de ventas de combustibles sujetos al pago de IEPS, de 4.4 por ciento entre 2024 y 2025 y de 13.4 por ciento de 2025 a 2026, lo que equivale a un aumento económico de 7.2 por ciento entre 2024 y 2025 y de 11.8 por ciento para 2026.

Además, como resultado de los esfuerzos para el combate al mercado ilícito de combustibles: en importaciones se ha incrementado en 10.54 por ciento el volumen de combustibles, pasando de 23 mil 933 millones de litros (mdl) a 26 mil 455 mdl. Además, se logró la rectificación de mil 952 mdl que pretendían internarse ilegalmente, lo que equivale a 13 mil 664 mdp, además se han impuesto 500 multas por información errónea, tardía o inexacta y ocho agentes aduanales están en procesos administrativos y legales.

Estas acciones han permitido un incremento del 17.9 por ciento en las ventas de Pemex por 160 mil 589 mdp entre enero y septiembre de 2026. También la Comisión Nacional de Energía ha logrado el registro de 61 mil 557 unidades de transporte monitoreadas con GPS y código QR, se han cancelado 264 permisos de expendio y hay 307 permisionarios en procedimiento de sanción. En el SAT se han cerrado 2 mil 224 empresas por no tener permisos, se emitieron 6 mil 483 multas a 2 mil 32 gasolineras, se han dado de baja 180 empresas por contrabando y 175 han sido catalogadas como factureras.

También se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR): por el SAT, 152 casos de contrabando e incumplimiento de controles volumétricos; por la Procuraduría Fiscal de la Federación, 127 casos por defraudación fiscal; por la Comisión Nacional de Energía (CNE), 150 casos por inconsistencias en los volúmenes de despacho presentados; por Pemex, 10 mil 674 casos por robo de combustibles, y la ANAM, 11 casos por contrabando y falsa declaración de volúmenes de importación. En tanto que en los operativos realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la FGR se ha detenido a 2 mil 539 personas, se han decomisado 5 mil 572 unidades de transporte y se han incautado 173.7 millones de litros de combustibles.

El director general de Petróleos Mexicanos, Juan Carlos Carpio Fragoso, informó que actualmente la producción de petróleo se mantiene estable de 1.76 millones de barriles diarios de una meta de 1.8 millones; mientras que en gas natural la producción se incrementó en 7.5 por ciento, es decir, 4 mil 916 millones de pies cúbicos diarios.

Agregó que se refina 81 por ciento más petróleo que en 2018, pasó de 612 mil barriles diarios a 1 millón 109 mil barriles al día, lo que es resultado de la estabilización de la producción de las refinerías; la incorporación de refinería Olmeca y las mejoras estratégicas de la refinería Tula. Este incremento se traduce en 186 por ciento más gasolinas, diésel y turbosina, respecto a 2018, pasando de 350 mil barriles por día a 1 millón 001 mil barriles. Explicó que, en 2018 de cada 100 litros vendidos, solo 24 eran producidos en las refinerías de Pemex, mientras que hoy son 85 de cada 100, lo que significa que Pemex genera más valor dentro de su propia cadena productiva y depende menos de compras externas para su operación comercial.

Agregó que la petroquímica incrementó en 27 por ciento respecto al año anterior; en fertilizantes el aumento es del 16 por ciento, destacando el 36 por ciento en urea, 9 por ciento en fosfatados y 11 por ciento en nitrógeno con lo que se apoya al campo mexicano. Destacó que los esfuerzos realizados por Pemex también son visibles en el mercado, ya que las ventas de gasolinas y diésel crecieron 17.9 por ciento en el periodo enero-septiembre de 2026, respecto al mismo periodo en 2025. En materia financiera, en dos años Pemex redujo su deuda en más de 20 mil millones de dólares, por lo que se tiene el nivel más bajo desde el 2014, lo que representa menos pagos de intereses y más recursos para invertir en extracciones, refinación y petroquímica.

Agregó que Pemex tiene una relación cercana con las comunidades donde opera, ya que entre 2025 y septiembre de 2026 se destinaron cerca de 6 mil 600 millones de pesos en apoyos a comunidades y regiones estratégicas.

Y anunció que hacia el 2030 se plantea una inversión de 1.8 billones de pesos para seguir fortaleciendo su cadena de valor, mantener la producción, fortalecer la refinación, impulsar la petroquímica y garantizar que Pemex continúe siendo una empresa estratégica para el desarrollo energético en los próximos años.

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