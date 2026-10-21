Taddei admite que varios proveedores investigados por irregularidades trabajaron en el INE.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, rechazó este miércoles la existencia de empresas favoritas en las contrataciones públicas del órgano electoral y admitió que varios proveedores investigados por irregularidades trabajaron en el instituto, en respuesta a un reporte periodístico que reveló investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre presuntas irregularidades en contratos otorgados por material electoral.

Durante una conferencia, en la que no se permitieron preguntas de la prensa, Taddei defendió la transparencia en los procesos de adquisición del organismo y anunció la presentación de un portal web especializado para consultar los contratos celebrados por el instituto.

Las indagatorias publicadas por el diario Reforma vinculan a dos empresarios, los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández, con una red de siete empresas entre las que se encuentran Corporativo Zeg, Cajas Graft, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Hernández y Comercializadora Grupo Selati.

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El informe señala la presunta simulación de competencia entre estas firmas para obtener contratos millonarios y triangular recursos mediante esquemas con características de empresas factureras. En dicho expediente también figura Jonathan Navarrete, apoderado de Corporativo Zeg, a quien el medio identificó como chofer de la funcionaria.

Ante los señalamientos sobre la red de proveedores, Taddei aclaró el estatus laboral de las personas mencionadas en las publicaciones, por lo que aseguró ya no forman parte del INE.

“Las personas que se mencionan en estas últimas no forman parte del personal del instituto. Sí formaron parte en su momento [...] En el caso de una de ellas, jamás fue mi chofer. Está adjudicado a presidencia, pero nunca ha sido, ni fue, ni será —porque ya no trabaja aquí— mi chofer. Prefiero llamarle asistente especializado”, dijo la titular del INE ante los medios de comunicación que asistieron a la presentación de un portal de transparencia institucional.

🗳️ Guadalupe Taddei, presidenta del INE, negó que exista favoritismo hacia empresas proveedoras de material electoral, tras los señalamientos sobre los contratos del institutohttps://t.co/wjttFH14QO — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 22, 2026

Respecto a las acusaciones de presunta simulación de competencia durante su gestión al frente del Instituto Estatal Electoral de Sonora entre 2014 y 2021, la funcionaria sostuvo que todos los procedimientos administrativos se realizaron bajo las normas vigentes.

“Durante esa presidencia hubo tres procesos electorales, por lo tanto, hubo contrataciones. Las seis empresas que se adjudicaron son distintas, no hay una que se repita y eso obra en los expedientes del Instituto Electoral de Sonora”, aseveró al negar favoritismos hacia algún grupo corporativo.

En relación con los contratos vigentes a nivel federal, Taddei explicó que desde 2019 el organismo adjudica licitaciones a empresas especializadas del gremio de materiales y documentación electoral.

Indicó que estas compañías continuarán participando en las licitaciones públicas mientras mantengan su operatividad y no se modifique el marco regulatorio actual, al tiempo que remarcó que las contrataciones realizadas por el INE se encuentran debidamente auditadas.

El pronunciamiento del árbitro electoral ocurrió horas después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitara públicamente al INE transparentar la información y aclarar las presuntas irregularidades.

A pesar de anunciar la puesta en marcha de un portal de transparencia institucional para la revisión de contratos públicos, Guadalupe Taddei concluyó la sesión informativa sin responder las interrogantes de los reporteros, en medio de los cuestionamientos por presuntos conflictos de interés y tráfico de influencias.

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, concluyó su conferencia de prensa sin responder preguntas de los periodistas, en medio de señalamientos por presuntos conflictos de interés con proveedores del organismo.



Durante su intervención, defendió la transparencia del instituto y… pic.twitter.com/jEQ8m0Secv — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 22, 2026

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JVR