INE activa revisión de integridad para candidaturas

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la planeación del procedimiento de verificación de integridad de las candidaturas que participarán en los Procesos Electorales Federal y Locales 2026-2027, con un universo aproximado de 20 mil 61 tipos de cargos federales y locales.

La revisión abarcará a quienes pretendan ser postulados por partidos políticos o mediante candidaturas independientes, así como a sus respectivas suplencias, siempre que otorguen su consentimiento previo.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el procedimiento permitirá establecer etapas, actividades, responsables, plazos y mecanismos de coordinación para realizar las verificaciones antes del registro de las candidaturas.

La Comisión recibirá de los partidos políticos nacionales y locales, así como de las personas aspirantes a candidaturas independientes, los listados de quienes pretendan contender por cargos de elección popular.

La información será evaluada por instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, que determinarán, dentro de sus atribuciones, la existencia o inexistencia de un riesgo razonable.

El mecanismo se aplicará conforme a los lineamientos aprobados por el Consejo General del INE el 10 de septiembre de 2026.

La participación de las personas sujetas a revisión y de los partidos políticos deberá sustentarse en el “consentimiento previo, libre, informado, expreso e inequívoco de las personas involucradas”.

Asimismo, el Instituto Nacional Electoral garantizará la confidencialidad de la información, conforme a las normas de transparencia y protección de datos personales.

El organismo electoral aclaró que los informes, opiniones y documentos derivados de las verificaciones tendrán un carácter exclusivamente técnico e informativo, por lo que “no producirán efectos sobre la elegibilidad de alguna candidatura ni incidirán en el ejercicio de los derechos político-electorales”.

También se preservará la presunción de inocencia. Ningún dictamen implicará determinar responsabilidades penales, administrativas, civiles o financieras y “no podrá emplearse como indicio o prueba de culpabilidad”.

Para realizar las verificaciones, la Comisión podrá coordinarse con la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el propósito de facilitar el intercambio de información previsto en la ley.

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