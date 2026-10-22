Claudia Sheinbaum niega que AMLO tenga prevista realizar gira en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que no ve algún inconveniente en que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, emprenda una gira por el país, aunque descartó tener conocimiento de que ese sea un plan del expresidente.

El periodista Carlos Loret de Mola afirmó que Andrés Manuel López Obrador alista un recorrido por el país con motivo de la presentación de su reciente libro, ‘Pueblo’, pero también con el supuesto objetivo de apuntalar las campañas de Morena para las elecciones de 2027.

Aunque Claudia Sheinbaum negó durante su conferencia de prensa contar con información al respecto, dijo que si esto fuera realidad no ve algo “malo” en tal decisión, si otros expresidentes también han regresado al espectro público para respaldar a actuales funcionarios o gobernantes.

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“Es falso. Ahora, supónganse que decidiera hacer una gira… (Felipe) Calderón viene a apoyar a la gobernadora de Chihuahua, es un expresidente. Es decir, en el supuesto de que quisiera hacer una gira, ¿qué tiene de malo? Pero no va a hacer la gira”, comentó Claudia Sheinbaum .

Claudia Sheinbaum acusó que ve intenciones de debilitar al movimiento de la 4T, ante lo que se continuará con la sección del Detector de Mentiras y que se recuperará la transmisión de Derecho de Réplica, a cargo de la consejera jurídica, Luisa María Alcalde.

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FGR