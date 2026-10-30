Realizan homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas desde Palacio de Bellas Artes

El Palacio de Bellas Artes recibió este viernes 30 de octubre los restos de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, donde se realiza un homenaje de cuerpo presente para recordar su trayectoria política y sus aportaciones a la vida democrática de México.

El féretro del ingeniero llegó al recinto cultural alrededor de las 13:30 horas, de acuerdo con los primeros reportes. Sus restos fueron trasladados hasta el vestíbulo de Bellas Artes, donde familiares y seguidores se reunieron para darle el último adiós.

A su llegada, el ataúd, cubierto con la bandera de México, fue recibido entre aplausos y expresiones de reconocimiento. Algunas personas que se encontraban en el lugar gritaron «¡Viva Cárdenas!», mientras sus familiares acompañaban el ingreso.

🌆🕊️ El Gobierno de México rinde homenaje al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en reconocimiento a su trayectoria y legado en la vida pública de nuestro país.



Acompáñanos en este homenaje de cuerpo presente este viernes 30 de octubre, a las 12:30 h, en el vestíbulo del Palacio… pic.twitter.com/UKu51vInmZ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 30, 2026

¿Cómo fue el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes?

Desde antes de la llegada del féretro, ciudadanos comenzaron a reunirse en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes para participar en la despedida del político mexicano.

Entre los asistentes hubo personas que reconocieron la trayectoria del ingeniero y recordaron su participación en el movimiento democrático de 1988, así como su papel en la construcción de una oposición política en el país.

El homenaje fue organizado por la familia de Cárdenas en coordinación con la Secretaría de Cultura federal. La convocatoria también fue difundida por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que destacó su papel como impulsor de la apertura democrática en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fueron contempladas entre las autoridades que encabezarían el reconocimiento oficial.

¿De qué murió Cuauhtémoc Cárdenas?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano falleció el miércoles 28 de octubre de 2026, a los 92 años. Hasta el momento, no se ha informado públicamente una causa específica de su muerte.

El ingeniero fue gobernador de Michoacán, contendió en tres ocasiones por la Presidencia de México y se convirtió en 1997 en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante voto popular.

También fue uno de los principales impulsores de la Corriente Democrática, movimiento que rompió con el PRI y antecedió la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989.

Su trayectoria política y su participación en distintos momentos de la historia contemporánea del país son parte del legado que familiares, ciudadanos y representantes de la vida pública recuerdan durante el homenaje en Bellas Artes.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL