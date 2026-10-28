Juan Carlos Carpio Fragoso, director de Pemex, lamenta deceso de Cuauhtémoc Cárdenas

Juan Carlos Carpio, director de Petróleos Mexicanos, lamentó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, anunciada la noche de este miércoles 28 de octubre del 2026.

“El director General de Petróleos Mexicanos, Juan Carlos Carpio Fragoso, y toda la familia petrolera lamentan profundamente el fallecimiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”, escribió el directivo de Petróleos Mexicanos.

Su trayectoria, agregó Juan Carlos Carpio, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se distinguió por un profundo compromiso con México y una firme defensa de la soberanía energética.

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“Su legado deja una huella imborrable en la historia de nuestro país y seguirá siendo un referente para Petróleos Mexicanos”.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos, a quienes acompañamos con respeto y solidaridad.

“Descanse en paz”, culminó el mensaje del titular de Pemex.

El director General de Petróleos Mexicanos, Juan Carlos Carpio Fragoso, y toda la familia petrolera lamentan profundamente el fallecimiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.



Su trayectoria se distinguió por un profundo compromiso con México y una firme defensa de la… pic.twitter.com/P5ZPp7sz2D — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 29, 2026

Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, así como tres veces candidato a la Presidencia de la República y figura central de la transición democrática de México, falleció a los 92 años de edad.

Cuauhtémoc Cárdenas nació el 1 de mayo de 1934, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de doña Amalia Solórzano.

Cuauhtémoc Cárdenas estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México y desarrolló parte de su carrera profesional en proyectos de infraestructura y desarrollo regional.

Antes de convertirse en uno de los principales dirigentes de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas ocupó distintos cargos dentro del PRI y en la Administración Pública federal.

Cuauhtémoc Cárdenas fue senador por Michoacán entre 1976 y 1980 y Gobernador de esa entidad de 1980 a 1986, desde donde comenzó a consolidar una corriente política crítica de las decisiones económicas y de los mecanismos de sucesión presidencial del partido gobernante.

En 1986, junto con Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otros dirigentes, Cuauhtémoc Cárdenas impulsó la Corriente Democrática del PRI, que demandaba una mayor apertura en la selección de candidatos y cuestionaba la conducción económica del Gobierno federal.

En 1989, Cuauhtémoc Cárdenas participó en la fundación del PRD, partido que presidió hasta 1993 y que se convirtió en una de las principales fuerzas de izquierda del País.

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FGR