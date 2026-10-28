Cambios en las deducciones del ISR preocupan a distribuidores de vehículos en México

La advertencia sobre la crisis financiera y la elevación en el pago de tributos de la industria automotriz fue realizada por el dirigente sectorial Guillermo Rosales.

La propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para modificar las deducciones fiscales en 2027 podría aumentar el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) de algunas empresas, incluso cuando sus ganancias sean reducidas. La iniciativa establece límites para compañías con ingresos superiores a 50 millones de pesos cuyas deducciones rebasen 96.67 por ciento de sus ingresos acumulables.

Ante este planteamiento, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que preside Guillermo Rosales, advirtió que alrededor de mil agencias de vehículos podrían enfrentar riesgo de quiebra, cifra equivalente a un tercio de sus asociados, de acuerdo con el portal EL CEO.

El mecanismo propuesto contempla que hasta 3 por ciento de los gastos operativos quede fuera de las deducciones permitidas. En términos prácticos, una distribuidora podría utilizar sus ingresos para cubrir salarios, rentas y otros costos necesarios para funcionar, pero tendría que calcular el ISR sin descontar una parte de esos desembolsos. Como resultado, el impuesto podría aumentar, aunque la empresa no obtenga mayores ganancias.

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La AMDA señala que las distribuidoras automotrices operan con márgenes de utilidad de entre 1 y 3 por ciento, por lo que un incremento en sus obligaciones fiscales podría absorber una parte considerable de sus beneficios. De acuerdo con los cálculos expuestos por el organismo, la carga efectiva podría equivaler hasta a 200 por ciento de las utilidades, pese a que la tasa nominal del ISR es de 30 por ciento.

Para evitar ese impacto, la asociación inició conversaciones con el Senado y busca que los legisladores modifiquen el dictamen antes de su votación. El objetivo es limitar el efecto tributario sobre sus afiliados y reducir el riesgo de que las nuevas reglas comprometan la continuidad de sus negocios.

Si la propuesta se aprueba sin cambios, la AMDA prevé solicitar al Poder Ejecutivo Federal un decreto con estímulos fiscales. La decisión sobre el Paquete Económico 2027 definirá las condiciones para deducir gastos y calcular impuestos, con posibles repercusiones en la permanencia de las agencias y los empleos formales vinculados con la venta de vehículos.

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JVR