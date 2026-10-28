IP lamenta fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas

La Iniciativa Privada (IP) lamentó el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien calificó como un referente democrático y parte de la historia nacional de México.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y destacó que su trayectoria “dejó una huella en la construcción democrática” del país.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, figura destacada de la vida política nacional y fundador del #PRD, cuya trayectoria dejó una huella en la construcción democrática de México.



Descanse en paz. pic.twitter.com/zDgh64zzNE — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) October 29, 2026

Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) expresó sus condolencias a la familia y a sus seres queridos y señaló que fue un hombre de la vida pública nacional cuya “trayectoria política y compromiso con la democracia” son parte de la historia de México.

Por su parte, el Consejo Nacional Index sostuvo que el ingeniero Cárdenas fue un referente de la lucha democrática y social del país y como pocas personas impulsó la economía, la inversión y el crecimiento, pero no olvidó el equilibro institucional y la defensa de las causas sociales.

“Desde este sector nos unimos a la pena de su familia por tan irreparable pérdida”, expresó.

A su vez, Octavio de la Torre Stefanno, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) también lamentó el fallecimiento y expresó su solidaridad.

“Su partida nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que cada generación tiene frente a la historia que recibe: Si cada generación acepta continuar la historia de la anterior, el legado nunca termina. Cada quien tiene el privilegio de enriquecer la obra recibida y entregarla mejor de cómo la recibió”, indicó.

Añadió que Cárdenas Solórzano “recibió una herencia histórica” y a su vez también escribió un capítulo en la democracia mexicana y que su legado le corresponde de a las nuevas generaciones “conocer, valorar y enriquecer”.

“Honrar su memoria es asumir que también nosotros tenemos una tarea: cuidar las libertades conquistadas, fortalecer el diálogo y entregar a quienes vienen un país con mayores oportunidades, puntualizó.

Asimismo, Larry Rubin, presidente de la American Of Society (AmSoc), lamentó profundamente el fallecimiento del excandidato presidencial y destacó que fue una figura de la vida política y democrática del país.

“Figura destacada de la vida política y democrática de México, cuya trayectoria incluyó importantes responsabilidades públicas como gobernador de Michoacán, tres veces candidato a la Presidencia de la República, primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD)”, indicó.

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cehr