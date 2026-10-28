IP lamenta fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas

La Iniciativa Privada (IP) lamentó el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien calificó como un referente democrático y parte de la historia nacional de México.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y destacó que su trayectoria “dejó una huella en la construcción democrática” del país.
Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) expresó sus condolencias a la familia y a sus seres queridos y señaló que fue un hombre de la vida pública nacional cuya “trayectoria política y compromiso con la democracia” son parte de la historia de México.
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Por su parte, el Consejo Nacional Index sostuvo que el ingeniero Cárdenas fue un referente de la lucha democrática y social del país y como pocas personas impulsó la economía, la inversión y el crecimiento, pero no olvidó el equilibro institucional y la defensa de las causas sociales.
“Desde este sector nos unimos a la pena de su familia por tan irreparable pérdida”, expresó.
A su vez, Octavio de la Torre Stefanno, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) también lamentó el fallecimiento y expresó su solidaridad.
“Su partida nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que cada generación tiene frente a la historia que recibe: Si cada generación acepta continuar la historia de la anterior, el legado nunca termina. Cada quien tiene el privilegio de enriquecer la obra recibida y entregarla mejor de cómo la recibió”, indicó.
Añadió que Cárdenas Solórzano “recibió una herencia histórica” y a su vez también escribió un capítulo en la democracia mexicana y que su legado le corresponde de a las nuevas generaciones “conocer, valorar y enriquecer”.
“Honrar su memoria es asumir que también nosotros tenemos una tarea: cuidar las libertades conquistadas, fortalecer el diálogo y entregar a quienes vienen un país con mayores oportunidades, puntualizó.
Asimismo, Larry Rubin, presidente de la American Of Society (AmSoc), lamentó profundamente el fallecimiento del excandidato presidencial y destacó que fue una figura de la vida política y democrática del país.
“Figura destacada de la vida política y democrática de México, cuya trayectoria incluyó importantes responsabilidades públicas como gobernador de Michoacán, tres veces candidato a la Presidencia de la República, primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD)”, indicó.
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cehr