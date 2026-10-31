Censida también registra observaciones por 15 mdp

Por irregularidades relacionadas al pago de salarios a personas que no cubrían los requisitos para desempeñarse en su cargo, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida) incurrió en una anomalía superior a los 15 millones de pesos que deberán de aclarar, advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).La observación forma parte de la Segunda Entrega de la Cuenta Pública hecha por la ASF, que expuso que las irregularidades dentro del sector salud superan los 19 millones de pesos.

Estas anomalías fueron encontradas en el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, de la Secretaría de Salud; en el Centro Nacional de Trasplantes; en el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y Hepatitis y en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

La mayor irregularidad observada fue en el Censida, con un monto por aclarar de 15 millones 483 mil 896 pesos, de los que 1.6 mdp fueron por los sueldos de cuatro personas que no cumplieron con el perfil del puesto y los 13.7 mdp restantes por apoyos económicos a ocho mil 969 personas que viven con VIH sin sustento del padrón ni del monto. Derivado de ello, se promovió investigar a un proveedor que usó información falsa y también a los servidores públicos que autorizaron, sin justificación, aumentar montos de contratos.

La segunda mayor anomalía fue cometida por el Cenatra, con tres millones 36 mil 620 pesos, al no comprobarse el gasto por servicios de arrendamiento de equipo de cómputo y de almacenamiento.