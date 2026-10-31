En Cuenta Pública 2025, 9 mil mdp por aclarar; municipios, con más observaciones de ASF

Las auditorías son entregadas por informes especiales por parte de la ASF.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió un posible daño al erario por más de nueve mil millones de pesos, derivado de irregularidades detectadas en los tres órdenes de gobierno. Entre los principales hallazgos destacan más de cinco mil 200 millones de pesos cuyo destino no fue acreditado durante 42 auditorías practicadas a municipios y alcaldías.

Durante la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública ante la Cámara de Diputados, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios, subrayó que los mayores desafíos se encuentran en el ejercicio de los recursos federales por parte de los gobiernos estatales y municipales, donde se han detectado anomalías relacionadas con obras públicas pagadas y no ejecutadas, equipo médico de alta especialidad no localizado y documentos presuntamente apócrifos para simular el cumplimiento del pago de cuotas de seguridad social.

El Tip: La auditoría identificó observaciones por 2 mil 327 mdp en el fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal de la CDMX.

Aunque el programa de fiscalización contempla la revisión de más de mil 200 municipios y alcaldías, en esta segunda de tres entregas se practicaron 42 auditorías municipales, en las que se revisó el cien por ciento de los recursos federales transferidos a las demarcaciones, lo que permitió identificar más de cinco mil 200 millones de pesos cuyo destino no fue acreditado.

Ante estos resultados, el auditor adelantó que se pondrá en marcha una plataforma para que los gobiernos municipales entreguen la información de sus cuentas públicas pendiente de presentar antes de que concluyan sus mandatos. Además, advirtió que, en caso de existir una negativa para proporcionar la documentación con el propósito de obstaculizar los trabajos de fiscalización, se aplicará todo el rigor de la ley.

“El mensaje es claro: hoy la fiscalización requiere investigar no solamente cuánto se gastó, sino quién recibió los recursos, cómo se utilizaron, cuál fue su destino final y si existieron acuerdos para defraudar al Estado mexicano”, advirtió.

128 Pliegos de observaciones emitió la ASF en 42 municipios

Entre los entes señalados por las observaciones se encuentran la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios. Asimismo, de los más de nueve mil millones de pesos reportados, mil 200 millones corresponden a anomalías detectadas en los sectores educativo y de salud de las entidades federativas. En este último sector también se reportaron recursos reintegrados por 553 millones de pesos, el mayor monto de recuperación señalado por el auditor, quien destacó que ese dinero pudo contribuir a mejorar las condiciones de atención a la población.

“En este caso, el sector salud es el que concentra el mayor monto reintegrado, acumulando 553 millones de pesos. Hablamos de que estos recursos pudieron contribuir a la adquisición de medicamentos, insumos médicos, equipamiento, y mejores condiciones de atención para la población”, destacó.

A raíz de los resultados de fiscalización, la ASF presentó 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y, por primera vez, tres denuncias penales relacionadas con auditorías todavía en desarrollo, es decir, antes de que concluyeran los procedimientos de revisión.

Por aclarar 2.6 mdp en Comar y Conapred

| Por Tania Gómez |

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó 2 millones 608 mil 692.77 pesos pendientes de aclaración tras revisar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), organismos del sector Gobernación.

En ambas auditorías emitió nueve acciones; además, revisó al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que no registró montos por aclarar ni acciones.

El Tip: Los organismos fiscalizados cuentan con 30 días para presentar información que solventen las observaciones.

De acuerdo con la Matriz de Datos Básicos de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, correspondiente a la segunda entrega, la ASF auditó un universo de 721 millones 272 mil 923.66 pesos en estas tres entidades y examinó una muestra de 720 millones 867 mil 732.18 pesos, equivalente a 99.94 por ciento.

El Conapred concentró siete acciones, por una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cuatro pliegos de observaciones. En esta auditoría, la ASF reportó un millón 429 mil 717.49 pesos por aclarar.

En el caso de la Comar, la revisión derivó en dos acciones: una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones. El monto pendiente de aclaración ascendió a un millón 178 mil 975.28 pesos.

En conjunto, las revisiones registraron nueve observaciones solventadas o atendidas y nueve acciones derivadas de observaciones. De estas últimas, una fue una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

Sobre los pliegos de observaciones, el organismo los describe como instrumentos mediante los cuales da a conocer a las entidades fiscalizadas.

Censida también registra observaciones por 15 mdp

| Por Yulia Bonilla |

Por irregularidades relacionadas al pago de salarios a personas que no cubrían los requisitos para desempeñarse en su cargo, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida) incurrió en una anomalía superior a los 15 millones de pesos que deberán de aclarar, advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).La observación forma parte de la Segunda Entrega de la Cuenta Pública hecha por la ASF, que expuso que las irregularidades dentro del sector salud superan los 19 millones de pesos.

Estas anomalías fueron encontradas en el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, de la Secretaría de Salud; en el Centro Nacional de Trasplantes; en el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y Hepatitis y en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

La mayor irregularidad observada fue en el Censida, con un monto por aclarar de 15 millones 483 mil 896 pesos, de los que 1.6 mdp fueron por los sueldos de cuatro personas que no cumplieron con el perfil del puesto y los 13.7 mdp restantes por apoyos económicos a ocho mil 969 personas que viven con VIH sin sustento del padrón ni del monto. Derivado de ello, se promovió investigar a un proveedor que usó información falsa y también a los servidores públicos que autorizaron, sin justificación, aumentar montos de contratos.

La segunda mayor anomalía fue cometida por el Cenatra, con tres millones 36 mil 620 pesos, al no comprobarse el gasto por servicios de arrendamiento de equipo de cómputo y de almacenamiento.

Municipios concentran casi 6 de 10 pesos por aclarar ante la Auditoría

| Por Elizabeth Hernández |

Casi seis de cada 10 pesos pendientes de aclaración en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025 corresponden a 42 municipios del país. Las revisiones a estos ayuntamientos acumularon cinco mil 243 millones de pesos (mdp), equivalentes al 58.2 por ciento del total que reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al cierre de octubre.

La proporción resulta aún mayor dentro de las propias auditorías municipales. De los cinco mil 262 mdp que examinó el organismo, el 99.6 por ciento quedó pendiente de justificar. Los resultados también dieron lugar a 128 pliegos de observaciones por presuntos daños o perjuicios económicos al erario.

Por entidad federativa, el Estado de México concentró el mayor monto pendiente de justificación, con mil 569 millones 436 mil 658 pesos correspondientes a tres municipios. Tecámac encabezó la relación con mil 201 millones 836 mil 65 pesos, seguido de Teoloyucan, con 204.8 millones, y Temascalapa, con 162.8 millones.

De manera individual, la revisión de Tecámac representó el importe más elevado entre las 42 auditorías. El órgano fiscalizador examinó la totalidad de los recursos que integraron la muestra y emitió tres pliegos de observaciones. En Teoloyucan, el expediente 1295 acumuló cuatro acciones de este tipo, una más que las correspondientes a la primera demarcación mexiquense.

Después del Estado de México, Veracruz registró el segundo mayor monto pendiente de aclaración, con 942.3 mdp en 10 municipios. Los importes más elevados correspondieron a Soteapan, con 189.9 mdp; Tempoal, con 173.3 mdp, y Pajapan, 93.3 mdp. Las auditorías también alcanzaron a Chontla, El Higo, Ilamatlán, Ixhuatlán del Sureste, Ixmatlahuacan, Landero y Coss, además de Moloacán.

El mayor número de ayuntamientos bajo revisión correspondió a Jalisco, donde la ASF examinó recursos de 11 administraciones municipales y registró 903.7 mdp por aclarar. Tequila acumuló 147.6 mdp, una cifra similar a la de Cihuatlán. Los demás expedientes abarcaron otras ocho localidades de la entidad. La ASF también identificó 537 mdp por aclarar en tres municipios de Yucatán. Valladolid concentró 342.9 mdp, el segundo monto individual más alto de las 42 auditorías, mientras que Peto registró 134 mdp y Conkal, 60.1 millones.

Por su parte, las auditorías a seis municipios de Nuevo León dejaron 451.2 mdp pendientes de aclarar, con Sabinas Hidalgo a la cabeza con 161.1 mdp. En Zacatecas, cinco revisiones acumularon otros 322.9 mdp en localidades como Sain Alto, Juan Aldama y Tlaltenango de Sánchez Román.

En las cuatro entidades restantes, la ASF examinó un solo municipio por estado. El mayor importe correspondió a Angostura, Sinaloa, con 194.2 mdp por aclarar, seguido de Tepezalá, Aguascalientes, con 165.8 mdp. Dentro de los resultados generales, el organismo contabilizó 42 registros con observaciones y acciones, además de los 128 pliegos. El documento no reporta reintegros para este conjunto de auditorías, a diferencia de otros apartados de la fiscalización del gasto federalizado. Los montos por aclarar corresponden a importes que, al cierre de los trabajos, carecían de documentación comprobatoria.