Municipios concentran casi 6 de 10 pesos por aclarar ante la Auditoría

Casi seis de cada 10 pesos pendientes de aclaración en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025 corresponden a 42 municipios del país. Las revisiones a estos ayuntamientos acumularon cinco mil 243 millones de pesos (mdp), equivalentes al 58.2 por ciento del total que reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al cierre de octubre.

La proporción resulta aún mayor dentro de las propias auditorías municipales. De los cinco mil 262 mdp que examinó el organismo, el 99.6 por ciento quedó pendiente de justificar. Los resultados también dieron lugar a 128 pliegos de observaciones por presuntos daños o perjuicios económicos al erario.

Por entidad federativa, el Estado de México concentró el mayor monto pendiente de justificación, con mil 569 millones 436 mil 658 pesos correspondientes a tres municipios. Tecámac encabezó la relación con mil 201 millones 836 mil 65 pesos, seguido de Teoloyucan, con 204.8 millones, y Temascalapa, con 162.8 millones.

De manera individual, la revisión de Tecámac representó el importe más elevado entre las 42 auditorías. El órgano fiscalizador examinó la totalidad de los recursos que integraron la muestra y emitió tres pliegos de observaciones. En Teoloyucan, el expediente 1295 acumuló cuatro acciones de este tipo, una más que las correspondientes a la primera demarcación mexiquense.

Después del Estado de México, Veracruz registró el segundo mayor monto pendiente de aclaración, con 942.3 mdp en 10 municipios. Los importes más elevados correspondieron a Soteapan, con 189.9 mdp; Tempoal, con 173.3 mdp, y Pajapan, 93.3 mdp. Las auditorías también alcanzaron a Chontla, El Higo, Ilamatlán, Ixhuatlán del Sureste, Ixmatlahuacan, Landero y Coss, además de Moloacán.

El mayor número de ayuntamientos bajo revisión correspondió a Jalisco, donde la ASF examinó recursos de 11 administraciones municipales y registró 903.7 mdp por aclarar. Tequila acumuló 147.6 mdp, una cifra similar a la de Cihuatlán. Los demás expedientes abarcaron otras ocho localidades de la entidad. La ASF también identificó 537 mdp por aclarar en tres municipios de Yucatán. Valladolid concentró 342.9 mdp, el segundo monto individual más alto de las 42 auditorías, mientras que Peto registró 134 mdp y Conkal, 60.1 millones.

Por su parte, las auditorías a seis municipios de Nuevo León dejaron 451.2 mdp pendientes de aclarar, con Sabinas Hidalgo a la cabeza con 161.1 mdp. En Zacatecas, cinco revisiones acumularon otros 322.9 mdp en localidades como Sain Alto, Juan Aldama y Tlaltenango de Sánchez Román.

En las cuatro entidades restantes, la ASF examinó un solo municipio por estado. El mayor importe correspondió a Angostura, Sinaloa, con 194.2 mdp por aclarar, seguido de Tepezalá, Aguascalientes, con 165.8 mdp. Dentro de los resultados generales, el organismo contabilizó 42 registros con observaciones y acciones, además de los 128 pliegos. El documento no reporta reintegros para este conjunto de auditorías, a diferencia de otros apartados de la fiscalización del gasto federalizado. Los montos por aclarar corresponden a importes que, al cierre de los trabajos, carecían de documentación comprobatoria.