Promete Cruz facilitar la fiscalización de recursos

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, aseguró que el organismo facilitará las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control (OIC) sobre el manejo de recursos públicos, en medio de los cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas durante la gestión de Guadalupe Taddei.

“Estas revisiones deberán esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades mediante los procedimientos correspondientes, con respeto a los derechos de las personas y sin anticipar conclusiones”, afirmó.

En un videomensaje difundido en redes sociales y dirigido al personal del instituto, sostuvo que la organización electoral y la rendición de cuentas son obligaciones que deben atenderse simultáneamente, por lo que el INE brindará las facilidades que legalmente correspondan a las autoridades fiscalizadoras.

El Dato: hasta el momento suman 16 renuncias de funcionarios vinculados con la exconsejera presidenta del INE.

Ante las inquietudes que la transición puede generar entre los trabajadores, la consejera afirmó que el instituto mantendrá sus actividades y fortalecerá la coordinación interna bajo el principio de colegialidad, al señalar que “el INE tiene una gran fortaleza en su personal”, y reconocer el trabajo de las oficinas centrales, las juntas locales y distritales y los módulos de atención ciudadana.

Destacó que las decisiones del Consejo General deberán construirse mediante el diálogo, la deliberación y la responsabilidad compartida, con el propósito de mejorar la coordinación y dar claridad a las determinaciones institucionales.

“Nuestra prioridad operativa es seguir avanzando en el proceso electoral concurrente 2026-2027”, enfatizó Cruz. Añadió que las actividades deberán continuar conforme a los calendarios y procedimientos establecidos, con el rigor técnico que exige la organización de los comicios.

Asimismo, pidió atender las inquietudes del personal con información clara y comunicación institucional oportuna, además de mantener el profesionalismo y la colaboración.