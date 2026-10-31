Protestas limitan acceso en Facultad de Derecho

Personal de base de la Facultad de Derecho mantienen cerradas las instalaciones desde el lunes 19 de octubre, al denunciar acoso laboral y maltrato de funcionarios.

Trabajadores sindicalizados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mantienen bajo su control el acceso a las instalaciones, en reclamo de una reunión con la directora, Sonia Venegas Álvarez, para atender presuntos incumplimientos del contrato colectivo y la asignación de plazas fuera de la base.

Según testimonios de la base sindicalizada difundidos en redes sociales, el conflicto lleva dos semanas y los inconformes señalan que no se ha concretado el encuentro solicitado con la funcionaria.

La inconformidad fue expresada el pasado 22 de octubre por el delegado sindical Eric Barrera, quien denunció, a través de una publicación, hostigamiento laboral, sanciones que consideró injustificadas y contratación de empresas externas para realizar tareas que, sostuvo, corresponden al personal de base.

En esa oportunidad, el representante informó que los trabajadores exigían la remoción de cinco funcionarios y habían restringido su ingreso.

Barrera aclaró que en ese momento permitían el acceso de estudiantes y profesores, con el propósito de mantener clases, exámenes y trámites de titulación.

Videos compartidos en Facebook este viernes mostraron el momento en que trabajadores inconformes se confrontaron con personas que intentaban acceder a las instalaciones de la facultad. En la publicación, usuarios denunciaron el cierre de la facultad en detrimento de la comunidad universitaria y llamaron a estudiantes a organizarse para removerlos.

Barrera señaló que la delegación presentó una agenda de 19 puntos. Entre los reclamos mencionó obstáculos para ejercer derechos previstos en el contrato colectivo y el desplazamiento de labores de mantenimiento y servicios mediante personal ajeno a la base trabajadora.

El delegado sostuvo que cualquier decisión sobre intensificar o modificar las protestas debía someterse a la asamblea de trabajadores.