Sheinbaum inaugura plantel Tecozautla de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Hidalgo

Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el plantel Tecozautla de la UNRC, el 31 de octubre de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este sábado el plantel Tecozautla de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), en Hidalgo, donde informó que para el final del sexenio la meta es incrementar al doble los 120 mil estudiantes inscritos actualmente en esta institución de educación superior.

“Vamos a seguir avanzando en la educación pública. Cuando hay educación, cuando se fortalece la educación pública disminuye la violencia, cuando se fortalece la educación pública avanzan los derechos de las mujeres, cuando se fortalece la educación pública se fortalece el país, por eso la educación para nosotros es el centro, es el corazón de la transformación nacional”, aseveró.

Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el plantel Tecozautla de la UNRC, el 31 de octubre de 2026. ı Foto: Presidencia

Destacó que para la inauguración del plantel se contó con la participación de los tres niveles de gobierno, ya que los edificios que la conforman fueron construidos por la presidenta municipal de Tecozautla, Marisol Prieto Avendaño.

“Cuando se junta el gobierno municipal, el gobierno estatal y el Gobierno de México hacemos muchas cosas. Así estamos trabajando en obras de agua, de drenaje, y también la construcción de universidades y nuevas preparatorias” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



Recordó que la lucha por la educación pública ha sido parte de sus principios desde su juventud, lo que refrendó con la creación de la UNRC con sus primeros planteles en la Ciudad de México y que actualmente se extiende por todo el territorio nacional.

“Hace 40 años formamos una organización estudiantil que logró defender el derecho a la educación, hoy como Presidenta construimos más preparatorias y más universidades públicas gratuitas para las y los jóvenes de nuestro país”, apuntó.

Presidenta Claudia Sheinbaum posa con jóvenes de Tecozautla, el 31 de octubre de 2026. ı Foto: Presidencia

La rectora de la UNRC, Alma Herrera Márquez, aseguró que la inauguración del plantel Tecozautla es resultado de la suma de voluntades políticas, compromiso, entusiasmo y un proyecto de nación.

Detalló que en Tecozautla se tienen 300 estudiantes inscritos, se imparten cuatro licenciaturas: Turismo Comunitario, Medicina, Administración y Comercio, y Derecho y Criminología, mientras que en marzo de 2027 se abrirán Ciencias Agroecológicas y Ganadería Sustentable.

Informó que este plantel cuenta con cancha techada, sala de juicios orales, espacio de cultura de paz, plaza cívica y gimnasio al aire libre, además de proyectarse un auditorio y dos edificios adicionales.

Así es el plantel Tecozautla de la UNRC. ı Foto: Presidencia

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, señaló que este nuevo plantel de la UNRC complementa el sistema de educación superior en la entidad; además, permitirá a los jóvenes estudiar cerca de sus hogares y así evitar que se desintegren las familias.

Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Julio Menchaca, el 31 de octubre de 2026. ı Foto: Presidencia

cehr