Activista de Madres de Niños con Cáncer buscará diputación por Somos

La activista y vocera del colectivo Madres de Niños con Cáncer, Cora de Jesús Rodríguez, reconoció que busca una diputación por el nuevo partido Somos, pero rechazó que su trayectoria en defensa de pacientes oncológicos sea utilizada como plataforma para obtener un cargo público.

En medio de las críticas por sus aspiraciones políticas, Rodríguez defendió su decisión de incursionar en la contienda electoral y sostuvo que llevar la lucha por el derecho a la salud al Congreso le permitiría dar mayor fuerza a sus exigencias frente a las deficiencias del sistema sanitario de Veracruz.

“Tenemos un sistema de salud pésimo, el peor de todos los tiempos, con una gobernadora a la que solo le gusta oír aplausos y vivir del teatro cuando le siembran medicamentos antes de visitar hospitales”, afirmó al cuestionar la administración de Rocío Nahle.

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La activista rechazó los señalamientos de que pretenda utilizar a los niños con cáncer y a sus familias para alcanzar una diputación. Argumentó que su labor de defensa de los pacientes continuará independientemente de que consiga o no una curul.

“Lo que siempre me ha movido es ser una mami transparente y honesta, pero sabemos que le temen al cambio, donde la voz la van a tener los propios afectados y luchadores”, expresó.

La restricción de acceso a la Torre Pediátrica de Veracruz impidió que el hijo de Cora de Jesús Rodríguez, vocera de madres de niños con cáncer, recibiera una cita de vigilancia oncológica el pasado 26 de octubre, pese a encontrarse en seguimiento por leucemia. pic.twitter.com/XLqTqigCsX — Imagen Radio Veracuz (@ImagenRadioVer) November 4, 2026

Rodríguez también respondió a quienes cuestionan su incursión en la política y sostuvo que otros dirigentes han llegado a cargos públicos después de participar en causas sociales. En ese sentido, preguntó por qué sus aspiraciones generan críticas cuando, dijo, otros actores políticos han seguido caminos similares.

“¿Por qué cuestionarme si sus presidentes de hace ocho años también fueron luchadores sociales por diferentes causas?”, cuestionó.

En sus declaraciones, también lanzó críticas contra periodistas a quienes acusó de utilizar su actividad profesional para acercarse al gobierno estatal y buscar posiciones políticas.

La vocera insistió en que no necesita una candidatura para denunciar las condiciones del sector salud en Veracruz, aunque consideró que desde una diputación tendría mayores herramientas para exigir respuestas y defender a las familias afectadas.

Como parte de su defensa, reveló que su hijo fue diagnosticado con leucemia linfoblástica tipo B y comenzó a recibir atención en la Torre Pediátrica del puerto de Veracruz cuando tenía 18 años. Actualmente, a los 21, continúa bajo atención médica en ese hospital, debido a que no ha presentado una recaída; de ocurrir, explicó, tendría que ser trasladado a un hospital de adultos.

🇲🇽 En #SOMOS creemos que todas las personas deben tener la oportunidad de participar. Por eso, cualquier persona, esté o no afiliada al partido, puede aspirar a una candidatura y representar las causas y necesidades de su comunidad.



📅 Registra tu aspiración hasta el 20 de… pic.twitter.com/jppg68es86 — SOMOS (@SomosMxMexico) November 4, 2026

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LMCT