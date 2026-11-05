Otra vez Morelos

Y fue la dirigencia nacional de Morena, a cargo de Ariadna Montiel, la que levantó la voz para condenar el lamentable asesinato del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, militante destacado de ese partido, y para exigir a las autoridades locales que se haga justicia. “Su muerte es un hecho lamentable que no puede quedar impune. Por ello, exigimos a las autoridades correspondientes que realicen una investigación exhaustiva, esclarezcan los hechos y lleven ante la justicia a quienes resulten responsables”, señaló ayer la dirigencia guinda. Es sabido que la entidad actualmente gobernada por la morenista Margarita González Saravia —y antes por Cuauhtémoc Blanco— enfrenta problemas de criminalidad y violencia desde hace tiempo. Por lo pronto, se ha informado que el crimen —hombres a bordo de una moto le dispararon— ocurrió cuando el también activista y luchador social circulaba en su vehículo por el poblado de Acapantzingo.